Відомо, скільки інфікованих коронавірусом виявили в Україні в останній день січня
Сьогодні, 08:53
2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1103 особи;
летальних випадків – 61;
одужало – 5131 особи;
здійснили тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 221 485 осіб;
одужало – 1 023 915 особи;
летальних випадків – 22 768;
провели ПЛР-тестувань – 6 257 875.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 160 випадків;
Вінницька область – 79 випадків;
Волинська область – 59 випадків;
Дніпропетровська область – 76 випадків;
Донецька область – 62 випадки;
Житомирська область – 102 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 87 випадків;
Івано-Франківська область – 297 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 146 випадків;
Миколаївська область – 152 випадки;
Одеська область – 71 випадок;
Полтавська область – 56 випадків;
Рівненська область – 27 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 85 випадків;
Харківська область – 36 випадки;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 40 випадків;
Чернівецька область – 124 випадки;
Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 1103 особи;
летальних випадків – 61;
одужало – 5131 особи;
здійснили тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 221 485 осіб;
одужало – 1 023 915 особи;
летальних випадків – 22 768;
провели ПЛР-тестувань – 6 257 875.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 160 випадків;
Вінницька область – 79 випадків;
Волинська область – 59 випадків;
Дніпропетровська область – 76 випадків;
Донецька область – 62 випадки;
Житомирська область – 102 випадки;
Закарпатська область – 127 випадків;
Запорізька область – 87 випадків;
Івано-Франківська область – 297 випадків;
Київська область – 100 випадків;
Кіровоградська область – 3 випадки;
Луганська область – 20 випадків;
Львівська область – 146 випадків;
Миколаївська область – 152 випадки;
Одеська область – 71 випадок;
Полтавська область – 56 випадків;
Рівненська область – 27 випадків;
Сумська область – 61 випадок;
Тернопільська область – 85 випадків;
Харківська область – 36 випадки;
Херсонська область – 20 випадків;
Хмельницька область – 3 випадки;
Черкаська область – 40 випадків;
Чернівецька область – 124 випадки;
Чернігівська область – 37 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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