Курс валют у Луцьку станом на 1 лютого
Сьогодні, 09:02
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.10, а продаж – 28.18.
Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.15.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.54.
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Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.15.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.54.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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