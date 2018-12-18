Автобус «Броди–Луцьк» із пасажирами застряг у сніговому заметі на Волині

31 січня волинські рятувальники 6 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт на автошляхах, відбуксирували рейсовий автобус, 2 вантажні автомобілі, а також автомобіль газової служби й легкове авто, надали допомогу 14 громадянам. Для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 5 одиниць спецтехніки підвищеної прохідності, працювали 15 рятувальників.Про це повідомляє пресслужба Управління ДСНС України у Волинській області.Зокрема поблизу села Гектари Горохівського району на автодорозі «Берестечко - Броди» у сніговий замет потрапив рейсовий автобус «Броди - Луцьк», у якому перебували 5 пасажирів. Співробітники 22-го Державного пожежно-рятувального поста міста Берестечка відбуксирували автобус на безпечну ділянку автошляху.У місті Нововолинську рятувальники надали допомогу водієві вантажного автомобіля, який не міг виїхати з місця стоянки на вулиці Луцькій. А в селі Низкиничі Іваничівського району співробітники ДСНС витягнули на стійку ділянку дороги ще одну вантажівку.Крім того, біля села Олександрівка Луцького району працівники групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Управління ДСНС України у Волинській області за допомогою лебідки та тросу витягнули на безпечну ділянку дороги спецавтомобіль газової служби. А на автодорозі «Володимир-Волинський - Луцьк» працівники 7-ої Державної пожежно-рятувальної частини відбуксирували з кювету легковий автомобіль.