На Волині лікар-анестезіолог під час сварки побив тещу
Сьогодні, 09:32
На Волині лікар-анестезіолог під час суперечки побив тещу. За свій злочин чоловік заплатить майже дві тисячі гривень штрафу.
Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 4 грудня минулого року приблизно о 21:30 чоловік, який працює лікарем-анестезіологом у одній із районних лікарень на Волині, під час конфлікту з тещею тричі вдарив її кулаком в обличчя. У результаті побиття потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.
У суді чоловік повністю визнав себе винним, розкаявся у вчиненому, попросив вибачення у потерпілої та просив суворо не карати. Також він просив суд не досліджувати докази в справі, оскільки він не оспорював обставини вчинення злочину.
Врахувавши всі обставини, суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.
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Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Так, 4 грудня минулого року приблизно о 21:30 чоловік, який працює лікарем-анестезіологом у одній із районних лікарень на Волині, під час конфлікту з тещею тричі вдарив її кулаком в обличчя. У результаті побиття потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.
У суді чоловік повністю визнав себе винним, розкаявся у вчиненому, попросив вибачення у потерпілої та просив суворо не карати. Також він просив суд не досліджувати докази в справі, оскільки він не оспорював обставини вчинення злочину.
Врахувавши всі обставини, суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Може звук виключав чи простий наркоз не брав, то застосував молдаванський?
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