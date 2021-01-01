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На Волині лікар-анестезіолог під час сварки побив тещу

На Волині лікар-анестезіолог під час сварки побив тещу
На Волині лікар-анестезіолог під час суперечки побив тещу. За свій злочин чоловік заплатить майже дві тисячі гривень штрафу.

Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Так, 4 грудня минулого року приблизно о 21:30 чоловік, який працює лікарем-анестезіологом у одній із районних лікарень на Волині, під час конфлікту з тещею тричі вдарив її кулаком в обличчя. У результаті побиття потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.

У суді чоловік повністю визнав себе винним, розкаявся у вчиненому, попросив вибачення у потерпілої та просив суворо не карати. Також він просив суд не досліджувати докази в справі, оскільки він не оспорював обставини вчинення злочину.

Врахувавши всі обставини, суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

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Теги: суд, побиття, теща, лікар
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Коментарі 1
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