На Волині лікар-анестезіолог під час сварки побив тещу





Про це стало відомо з вироку Рожищенського районного суду Волинської області, - пишуть



Так, 4 грудня минулого року приблизно о 21:30 чоловік, який працює лікарем-анестезіологом у одній із районних лікарень на Волині, під час конфлікту з тещею тричі вдарив її кулаком в обличчя. У результаті побиття потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.



У суді чоловік повністю визнав себе винним, розкаявся у вчиненому, попросив вибачення у потерпілої та просив суворо не карати. Також він просив суд не досліджувати докази в справі, оскільки він не оспорював обставини вчинення злочину.



Врахувавши всі обставини, суд призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 1700 гривень.

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