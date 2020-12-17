1–5 лютого – час передавати показники лічильника газу





Такі правила визначені



Якщо ж споживач вчасно не передав дані, то у платіжці буде відображено плановий місячний об’єм споживання і відповідно до нього нараховано плату за спожитий газ.



Щомісячний платіж за доставку газу теж залежить від вчасно переданих показників лічильника. Саме на основі споживання за рік відбувається



АТ «Волиньгаз» розробив такі зручні способи передачі показників лічильника:



– Особистий кабінет на сайті 104.ua. Тут до одного акаунту можна прив’язати до 25 особових рахунків та передавати показання лічильника за рідних. Якщо ви не зареєстровані в цьому онлайн-сервісі – зателефонуйте до контакт-центру компанії за номером (067) 33 39 104 і назвіть номер особового рахунку. Далі фахівці автоматично створять вам акаунт і надішлють смс-повідомлення з логіном та паролем для входу на сайт.



– Мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone. Їх можна завантажити у магазині додатків на вашому смартфоні. Суттєві переваги сервісу – завжди під рукою у вашому смартфоні, вбудоване щомісячне нагадування про передачу показань, можна зареєструвати декілька особових рахунків.



– Чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. У чат-ботах теж можна також можна зареєструвати декілька особових рахунків, надсилати фото лічильника.



– Повідомлення на короткий номер 7104. Смс потрібно надсилати у такому форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пробіл, показання лічильника (5 цифр). Вартість повідомлення відповідає тарифу вашого мобільного оператора.



– Дзвінок до контакт-центру «Волиньгаз» за номером (0332) 280 104, (067) 33 39 104. Контакт-центр працює щодня з 8:00 до 20:00 год.



– Голосове меню IVR, яке працює цілодобово за номерами контакт-центру в розділі «2». Номери контакт центру: (0332) 280 104, (067) 33 39 104.



– Лист на електронну пошту



«У період карантину рекомендуємо споживачам берегти здоров’я та уникати людних місць. Передавати показники радимо дистанційно – через онлайн-сервіси 104.ua або телефоном. Онлайн-сервіси мають кілька важливих переваг у порівнянні з іншими способами. Зокрема, показник можна передати у будь-який час доби зі смартфону, можна надіслати фото лічильника та переглядати історію показників і розрахунків», – зауважує начальниця волинського управління клієнтського сервісу 104.ua Ольга Тимощук.



Якщо ви внесли помилкові показання лічильника, скоригувати їх можна у чат-ботах Viber і Telegram 7104ua, надіславши фото лічильника.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Незалежно від того, в якого постачальника споживачі природного газу на Волині купують енергоресурс, передавати показники лічильника вони зобов’язані Оператору газорозподільних мереж – АТ «Волиньгаз».Такі правила визначені законодавством . Тому щомісяця з 1 по 5 число споживачам потрібно знімати фактичні показання лічильника газу та впродовж п’яти діб надавати їх газорозподільній компанії «Волиньгаз».Якщо ж споживач вчасно не передав дані, то у платіжці буде відображено плановий місячний об’єм споживання і відповідно до нього нараховано плату за спожитий газ.Щомісячний платіж за доставку газу теж залежить від вчасно переданих показників лічильника. Саме на основі споживання за рік відбувається розрахунок платежу за розподіл (доставку) газу: сума кубів газу, спожитого за газовий рік, множиться на тариф на доставку, а результат ділиться на 12 рівних платежів, які сплачуються щомісячно впродовж року.АТ «Волиньгаз» розробив такі зручні способи передачі показників лічильника:– Особистий кабінет на сайті 104.ua. Тут до одного акаунту можна прив’язати до 25 особових рахунків та передавати показання лічильника за рідних. Якщо ви не зареєстровані в цьому онлайн-сервісі – зателефонуйте до контакт-центру компанії за номером (067) 33 39 104 і назвіть номер особового рахунку. Далі фахівці автоматично створять вам акаунт і надішлють смс-повідомлення з логіном та паролем для входу на сайт.– Мобільні додатки 104 Mobile для Android та 104 Mobile Light для iPhone. Їх можна завантажити у магазині додатків на вашому смартфоні. Суттєві переваги сервісу – завжди під рукою у вашому смартфоні, вбудоване щомісячне нагадування про передачу показань, можна зареєструвати декілька особових рахунків.– Чат-боти 7104ua у месенджері Viber та Telegram. У чат-ботах теж можна також можна зареєструвати декілька особових рахунків, надсилати фото лічильника.– Повідомлення на короткий номер 7104. Смс потрібно надсилати у такому форматі: номер особового рахунку (10 цифр), пробіл, показання лічильника (5 цифр). Вартість повідомлення відповідає тарифу вашого мобільного оператора.– Дзвінок до контакт-центру «Волиньгаз» за номером (0332) 280 104, (067) 33 39 104. Контакт-центр працює щодня з 8:00 до 20:00 год.– Голосове меню IVR, яке працює цілодобово за номерами контакт-центру в розділі «2». Номери контакт центру: (0332) 280 104, (067) 33 39 104.– Лист на електронну пошту [email protected] У листі потрібно вказати номер особового рахунку та показники лічильника.«У період карантину рекомендуємо споживачам берегти здоров’я та уникати людних місць. Передавати показники радимо дистанційно – через онлайн-сервіси 104.ua або телефоном. Онлайн-сервіси мають кілька важливих переваг у порівнянні з іншими способами. Зокрема, показник можна передати у будь-який час доби зі смартфону, можна надіслати фото лічильника та переглядати історію показників і розрахунків», – зауважує начальниця волинського управління клієнтського сервісу 104.uaЯкщо ви внесли помилкові показання лічильника, скоригувати їх можна у чат-ботах Viber і Telegram 7104ua, надіславши фото лічильника.

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