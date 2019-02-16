Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці
Сьогодні, 12:19
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на дороговартісну операцію на серці для 49-річного багатодітного жителя села Деревок Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського) Миколи Васильовича Хрупчика.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.
Микола – батько чотирьох дітей, найменша донька Оленка ходить у сьомий клас. Проблеми із серцем у чоловіка виникли ще у 2011 році. Відтоді йому робили декілька операцій.
Однак, нещодавно чоловікові стало зле, його відправили на обстеження і лікування у медзаклад. Лікар повідомив, що для того, аби зберегти життя, потрібне негайне оперативне втручання. Вартість операції – приблизно 100 тисяч гривень. Проте у родини немає таких коштів. Операцію планують проводити в Інституті серця у Києві.
На жаль, час іде не на користь Миколі, який дуже хоче жити і мужньо витримує випробування долі.
Тож сім’я чоловіка буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.
Реквізити для допомоги: 4149499145994677 Приватбанк, Наталія Хрупчик (номер карки дружини). Контактний номер телефону: 066-208-70-05.
4149499149732974 Приватбанк, Микола Хрупчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.
Микола – батько чотирьох дітей, найменша донька Оленка ходить у сьомий клас. Проблеми із серцем у чоловіка виникли ще у 2011 році. Відтоді йому робили декілька операцій.
Однак, нещодавно чоловікові стало зле, його відправили на обстеження і лікування у медзаклад. Лікар повідомив, що для того, аби зберегти життя, потрібне негайне оперативне втручання. Вартість операції – приблизно 100 тисяч гривень. Проте у родини немає таких коштів. Операцію планують проводити в Інституті серця у Києві.
На жаль, час іде не на користь Миколі, який дуже хоче жити і мужньо витримує випробування долі.
Тож сім’я чоловіка буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.
Реквізити для допомоги: 4149499145994677 Приватбанк, Наталія Хрупчик (номер карки дружини). Контактний номер телефону: 066-208-70-05.
4149499149732974 Приватбанк, Микола Хрупчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«Холодний розум – це один із найважливіших пунктів для виконання слідчим», – волинський поліцейський
Сьогодні, 12:30
Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці
Сьогодні, 12:19
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49