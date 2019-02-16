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Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці

Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці
Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на дороговартісну операцію на серці для 49-річного багатодітного жителя села Деревок Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського) Миколи Васильовича Хрупчика.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили родичі чоловіка.

Микола – батько чотирьох дітей, найменша донька Оленка ходить у сьомий клас. Проблеми із серцем у чоловіка виникли ще у 2011 році. Відтоді йому робили декілька операцій.

Однак, нещодавно чоловікові стало зле, його відправили на обстеження і лікування у медзаклад. Лікар повідомив, що для того, аби зберегти життя, потрібне негайне оперативне втручання. Вартість операції – приблизно 100 тисяч гривень. Проте у родини немає таких коштів. Операцію планують проводити в Інституті серця у Києві.

На жаль, час іде не на користь Миколі, який дуже хоче жити і мужньо витримує випробування долі.

Тож сім’я чоловіка буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.

Реквізити для допомоги: 4149499145994677 Приватбанк, Наталія Хрупчик (номер карки дружини). Контактний номер телефону: 066-208-70-05.

4149499149732974 Приватбанк, Микола Хрупчик.
Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці
Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці

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Теги: допомога, гроші, лікування, операція, серце, Микола Хрупчик
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