Багатодітний батько з Волині потребує термінової та дороговартісної операції на серці

Небайдужих волинян просять допомогти зібрати кошти на дороговартісну операцію на серці для 49-річного багатодітного жителя села Деревок Камінь-Каширського району (колишнього Любешівського)Про цеповідомили родичі чоловіка.Микола – батько чотирьох дітей, найменша донька Оленка ходить у сьомий клас. Проблеми із серцем у чоловіка виникли ще у 2011 році. Відтоді йому робили декілька операцій.Однак, нещодавно чоловікові стало зле, його відправили на обстеження і лікування у медзаклад. Лікар повідомив, що для того, аби зберегти життя, потрібне негайне оперативне втручання. Вартість операції – приблизно 100 тисяч гривень. Проте у родини немає таких коштів. Операцію планують проводити в Інституті серця у Києві.На жаль, час іде не на користь Миколі, який дуже хоче жити і мужньо витримує випробування долі.Тож сім’я чоловіка буде вдячна усім, хто відгукнеться на заклик про допомогу. Адже для сільської родини самотужки зібрати велику суму нереально.