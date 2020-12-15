Грабіжника, який у Ковелі на заправці обікрав далекобійника, взяли під варту





Нагадаємо,



Поліцейські встановили, що правопорушник – раніше судимий 30-річний житель Ковеля. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням) Кримінального кодексу України. Ковельський міськрайонний суд обирав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.



Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський міськрайонний суд обрав зловмисникові запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Нагадаємо, у п’ятницю, 29 січня, до поліції звернувся далекобійник , 47-річний громадянин іншої держави, котрий повідомив, що на автозаправці у Ковелі його пограбували. Грабіжник відкрито викрав з кабіни його вантажівки папку з документами, мобільний телефон та планшет, чим завдав потерпілому матеріальних збитків на суму 600 євро, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Поліцейські встановили, що правопорушник – раніше судимий 30-річний житель Ковеля. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням) Кримінального кодексу України. Ковельський міськрайонний суд обирав підозрюваному запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Йому загрожує, зокрема, до шести років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію