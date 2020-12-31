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«Місто без маршруток»: коли Луцьк отримає ще одну партію нових тролейбусів

«Місто без маршруток»: коли Луцьк отримає ще одну партію нових тролейбусів
Луцьк отримає ще 4 новенькі тролейбуси на початку лютого.

Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.

Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що Луцьк першим в Україні може реалізувати проєкт «Місто без маршруток».

«Маршрутки «Богдани», які у нас є, уже давно вичерпали свій ресурс. Вони є неекологічними, тому що під час їх виходу з конвеєра вони мали стандарт Євро-2, Євро-1, а сьогодні ніякого екологічного стандарту там немає», - зазначив він.

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За словами Ігоря Поліщука, ще одну партію новеньких тролейбусів місто отримає на початку лютого. Таким чином, поступово у місті витіснити маршрутки і збільшити частку комунального транспорту.

«Разом із впровадженням безготівковою оплатою проїзду, встановленням «розумних зупинок» ми створимо комфортне середовище для тих людей, які користуються громадським транспортом», - додав мер.

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Теги: тролейбуси, Луцьк
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Коментарі 1
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То називається "місто без транспорту"! ЯК поїде тролейбус по маршруту 3, 9, 10, 11, 22, 31? Чи Степаша знов почне патякати про "пішу доступність" і "користь від ходіння пішки"? Краще вже місто без Поліщука!
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