«Місто без маршруток»: коли Луцьк отримає ще одну партію нових тролейбусів

Луцьк отримає ще 4 новенькі тролейбуси на початку лютого.Про це йшлося у понеділок, 1 лютого, під час сесії Луцькради.Міський головаповідомив, що Луцьк першим в Україні може реалізувати проєкт «Місто без маршруток».«Маршрутки «Богдани», які у нас є, уже давно вичерпали свій ресурс. Вони є неекологічними, тому що під час їх виходу з конвеєра вони мали стандарт Євро-2, Євро-1, а сьогодні ніякого екологічного стандарту там немає», - зазначив він.За словами Ігоря Поліщука, ще одну партію новеньких тролейбусів місто отримає на початку лютого. Таким чином, поступово у місті витіснити маршрутки і збільшити частку комунального транспорту.«Разом із впровадженням безготівковою оплатою проїзду, встановленням «розумних зупинок» ми створимо комфортне середовище для тих людей, які користуються громадським транспортом», - додав мер.