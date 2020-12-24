У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи





Так, у суботу, 30 січня, на вулиці Винниченка до луцьких патрульних звернулися небайдужі підлітки, які повідомили, що знайшли загублені документи та банківські картки, - інформує патрульна поліція Волинської області.



Поліцейські скористалися інформаційним порталом Національної поліції, встановили місцеперебування власника документів та повернули їх.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки небайдужим хлопцям, патрульні повернули чоловікові загублені документи.Так, у суботу, 30 січня, на вулиці Винниченка до луцьких патрульних звернулися небайдужі підлітки, які повідомили, що знайшли загублені документи та банківські картки, - інформує патрульна поліція Волинської області.Поліцейські скористалися інформаційним порталом Національної поліції, встановили місцеперебування власника документів та повернули їх.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію