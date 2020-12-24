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У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи

У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи
Завдяки небайдужим хлопцям, патрульні повернули чоловікові загублені документи.

Так, у суботу, 30 січня, на вулиці Винниченка до луцьких патрульних звернулися небайдужі підлітки, які повідомили, що знайшли загублені документи та банківські картки, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Поліцейські скористалися інформаційним порталом Національної поліції, встановили місцеперебування власника документів та повернули їх.

У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи

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Теги: патрульні, загублені документи, повернення, Луцьк
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