У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи
Сьогодні, 11:00
Завдяки небайдужим хлопцям, патрульні повернули чоловікові загублені документи.
Так, у суботу, 30 січня, на вулиці Винниченка до луцьких патрульних звернулися небайдужі підлітки, які повідомили, що знайшли загублені документи та банківські картки, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські скористалися інформаційним порталом Національної поліції, встановили місцеперебування власника документів та повернули їх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, у суботу, 30 січня, на вулиці Винниченка до луцьких патрульних звернулися небайдужі підлітки, які повідомили, що знайшли загублені документи та банківські картки, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Поліцейські скористалися інформаційним порталом Національної поліції, встановили місцеперебування власника документів та повернули їх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети
Сьогодні, 11:07
У Луцьку небайдужі підлітки допомогли чоловікові повернути загублені документи
Сьогодні, 11:00
Коронавірус на Волині: які показники зафіксували за останню добу
Сьогодні, 10:30