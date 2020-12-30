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Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині

Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині
Неймовірно строкатою завтра, 2-го лютого, буде температурна картинка в Україні. На Півночі буде найхолодніше: вночі -7-15 градусів, вдень -3-7 градусів. А на Волині та Рівненщині теж будуть морози до -10-14 градусів.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

За її словами, Схід виявиться найтеплішим: вночі +1 +4 градуси, вдень +5+7 градусів. У Центрі: вночі морозно, -3-7 градусів, проте вдень очікують відлигу.

Південь взагалі хто куди: на Запоріжжі та на Херсонщині вночі +2+4 градуси, вдень +4+9 градусів, на Одещині та в Миколаївській області вночі -1-3, вдень +2+4 градуси. У Криму вдень ймовірно буде до +10+13 градусів.

Наталка Діденко зазначила, що на Заході буде вночі -3-6, на Волині та Рівненщині до -10-14 градусів, вдень від 2 морозу до 2 тепла, на Закарпатті до +5 градусів.

"У вівторок циклон, який сьогодні в Україні сипле снігом і навіть ллє дощами, поїде далі. А його місце тимчасово займе антициклон.
Тому завтра в більшості областей України суттєві опади малоймовірні, лише циклонічний вплив ще відчуватимуть південна та східна частини, там 2-го лютого переважатимуть дощі", - йдется у дописі.

У Києві у вівторок, 2 лютого, буде переважно сухо. Проте буде морозно, вночі -8-10 градусів, на околицях до -12 градусів, вдень -3-5 градусів.

Синоптик зауважує, що в середині тижня в більшості областей України потепліє, а в кінці тижня, впродовж п'ятниці-суботи-неділі знову підсиляться морози.


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Теги: синоптик, погода, прогноз
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Коментарі 1
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Синоптик не може прогнозувати, він має надавати інформацію, що йому прилади показують і дані метеослужб! :) Це вам не знахар або провидець! :)
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