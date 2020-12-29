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Поїхала до коханого: безвісти зниклу студентку з Волині розшукали на Херсонщині

Поїхала до коханого: безвісти зниклу студентку з Волині розшукали на Херсонщині
Неповнолітню волинянку, яка днями зникла безвісти, розшукали у Херсонській області.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Зв’язок з дівчиною обірвався після того, як вона нібито поїхала на навчання до Івано-Франківська. Завдяки оперативним діям поліцейських її місцезнаходження встановлено.

Про зникнення 16-річної студентки до поліції повідомили її батьки 30 січня. Вони розповіли, що донька ще 28 січня пішла з дому на автостанцію, оскільки мала їхати на навчання до Івано-Франківська, проте зв’язок з нею обірвався, телефон вимкнений.

До пошуків залучили всі необхідні служби, обстежили вокзали та автовокзали, поспілкувалися із друзями та рідними неповнолітньої. Виявилося, що дівчина вирушила у Херсонську область, до коханого.

Волинські правоохоронці спільно з херсонськими колегами встановили місце її знаходження. Життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Незабаром неповнолітню повернуть додому на Волинь.


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Теги: розшук, зникла студентка, волинянка
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