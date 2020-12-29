Поїхала до коханого: безвісти зниклу студентку з Волині розшукали на Херсонщині

Неповнолітню волинянку, яка днями зникла безвісти, розшукали у Херсонській області.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.Зв’язок з дівчиною обірвався після того, як вона нібито поїхала на навчання до Івано-Франківська. Завдяки оперативним діям поліцейських її місцезнаходження встановлено.Про зникнення 16-річної студентки до поліції повідомили її батьки 30 січня. Вони розповіли, що донька ще 28 січня пішла з дому на автостанцію, оскільки мала їхати на навчання до Івано-Франківська, проте зв’язок з нею обірвався, телефон вимкнений.До пошуків залучили всі необхідні служби, обстежили вокзали та автовокзали, поспілкувалися із друзями та рідними неповнолітньої. Виявилося, що дівчина вирушила у Херсонську область, до коханого.Волинські правоохоронці спільно з херсонськими колегами встановили місце її знаходження. Життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Незабаром неповнолітню повернуть додому на Волинь.