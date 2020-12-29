Поїхала до коханого: безвісти зниклу студентку з Волині розшукали на Херсонщині
Сьогодні, 11:20
Неповнолітню волинянку, яка днями зникла безвісти, розшукали у Херсонській області.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зв’язок з дівчиною обірвався після того, як вона нібито поїхала на навчання до Івано-Франківська. Завдяки оперативним діям поліцейських її місцезнаходження встановлено.
Про зникнення 16-річної студентки до поліції повідомили її батьки 30 січня. Вони розповіли, що донька ще 28 січня пішла з дому на автостанцію, оскільки мала їхати на навчання до Івано-Франківська, проте зв’язок з нею обірвався, телефон вимкнений.
До пошуків залучили всі необхідні служби, обстежили вокзали та автовокзали, поспілкувалися із друзями та рідними неповнолітньої. Виявилося, що дівчина вирушила у Херсонську область, до коханого.
Волинські правоохоронці спільно з херсонськими колегами встановили місце її знаходження. Життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Незабаром неповнолітню повернуть додому на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.
Зв’язок з дівчиною обірвався після того, як вона нібито поїхала на навчання до Івано-Франківська. Завдяки оперативним діям поліцейських її місцезнаходження встановлено.
Про зникнення 16-річної студентки до поліції повідомили її батьки 30 січня. Вони розповіли, що донька ще 28 січня пішла з дому на автостанцію, оскільки мала їхати на навчання до Івано-Франківська, проте зв’язок з нею обірвався, телефон вимкнений.
До пошуків залучили всі необхідні служби, обстежили вокзали та автовокзали, поспілкувалися із друзями та рідними неповнолітньої. Виявилося, що дівчина вирушила у Херсонську область, до коханого.
Волинські правоохоронці спільно з херсонськими колегами встановили місце її знаходження. Життю та здоров’ю дівчини нічого не загрожує. Незабаром неповнолітню повернуть додому на Волинь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26
Поїхала до коханого: безвісти зниклу студентку з Волині розшукали на Херсонщині
Сьогодні, 11:20
Луцьк вимагає припинити «тарифну війну» та не перекладати різницю у тарифах на місцеві бюджети
Сьогодні, 11:07