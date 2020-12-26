Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера

На Волині викрили незаконну діяльність 25-річного жителя Іванич, котрий протягом року організовував платні сексуальні послуг на території Волинської області.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Під час слідства з’ясували, що фігурант підшуковував дівчат віком від 19 до 25 років переважно із сіл області для надання ними оплатних сексуальних послуг.У п’ятницю, 29 січня, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання правопорушника та вилучили речові докази по справі.Всього поліцейські задокументували декілька фактів здійснення протиправної діяльності 25-річним чоловіком.Вирішується питання про оголошення йому підозри за ч.2 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до семи років.Триває слідство.