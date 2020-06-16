Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
На Рівненщині двоє чоловіків, один з яких працівник управління карного розшуку Волинської області, затримали зловмисників за пограбування пенсіонера.
Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.
В ізоляторі тимчасового тримання перебувають двоє раніше судимих дубенчан, які вчора, 31 січня, близько 17:35 в районному центрі на вулиці Забрами пограбували місцевого 83-річного чоловіка.
Поліцейські встановили, що пенсіонер у банкоматі супермаркету зняв грошові кошти, а потім — закупивши продукти харчування, повертався додому.
Вже майже діставшись до свого місця проживання, двоє невідомих чоловіків ззаду штовхнули пенсіонера, від чого той упав. Зловмисники відібрали у потерпілого 1300 гривень і паспорт із кишені куртки та почали втікати.
На щастя, в цей час автівкою їхали двоє чоловіків, один з яких виявився працівником управління карного розшуку Волинської області. Вони кинулися наздоганяти нападників, які дорогою викинули документ із грішми. Кошти пенсіонерові повернули, а грабіжників утримували до приїзду слідчо-оперативної групи.
Зловмисниками виявилися 46-ти та 53-річні жителі Дубна. Обоє раніше притягувалися до кримінальної відповідальності: старший за вчинення умисного вбивства, а молодший — за крадіжки.
Обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення нападникам про підозру у вчиненні грабежу за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.
За скоєне їм загрожує позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.
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Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.
В ізоляторі тимчасового тримання перебувають двоє раніше судимих дубенчан, які вчора, 31 січня, близько 17:35 в районному центрі на вулиці Забрами пограбували місцевого 83-річного чоловіка.
Поліцейські встановили, що пенсіонер у банкоматі супермаркету зняв грошові кошти, а потім — закупивши продукти харчування, повертався додому.
Вже майже діставшись до свого місця проживання, двоє невідомих чоловіків ззаду штовхнули пенсіонера, від чого той упав. Зловмисники відібрали у потерпілого 1300 гривень і паспорт із кишені куртки та почали втікати.
На щастя, в цей час автівкою їхали двоє чоловіків, один з яких виявився працівником управління карного розшуку Волинської області. Вони кинулися наздоганяти нападників, які дорогою викинули документ із грішми. Кошти пенсіонерові повернули, а грабіжників утримували до приїзду слідчо-оперативної групи.
Зловмисниками виявилися 46-ти та 53-річні жителі Дубна. Обоє раніше притягувалися до кримінальної відповідальності: старший за вчинення умисного вбивства, а молодший — за крадіжки.
Обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення нападникам про підозру у вчиненні грабежу за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.
За скоєне їм загрожує позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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