вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині

Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
На Рівненщині двоє чоловіків, один з яких працівник управління карного розшуку Волинської області, затримали зловмисників за пограбування пенсіонера.

Про це повідомляє ГУНП у Рівненській області.

В ізоляторі тимчасового тримання перебувають двоє раніше судимих дубенчан, які вчора, 31 січня, близько 17:35 в районному центрі на вулиці Забрами пограбували місцевого 83-річного чоловіка.

Поліцейські встановили, що пенсіонер у банкоматі супермаркету зняв грошові кошти, а потім — закупивши продукти харчування, повертався додому.

Вже майже діставшись до свого місця проживання, двоє невідомих чоловіків ззаду штовхнули пенсіонера, від чого той упав. Зловмисники відібрали у потерпілого 1300 гривень і паспорт із кишені куртки та почали втікати.

На щастя, в цей час автівкою їхали двоє чоловіків, один з яких виявився працівником управління карного розшуку Волинської області. Вони кинулися наздоганяти нападників, які дорогою викинули документ із грішми. Кошти пенсіонерові повернули, а грабіжників утримували до приїзду слідчо-оперативної групи.

Зловмисниками виявилися 46-ти та 53-річні жителі Дубна. Обоє раніше притягувалися до кримінальної відповідальності: старший за вчинення умисного вбивства, а молодший — за крадіжки.

Обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про повідомлення нападникам про підозру у вчиненні грабежу за попередньою змовою групою осіб за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України.

За скоєне їм загрожує позбавлення волі строком від чотирьох до шести років.

Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: крадіжка, волинський поліцейський, Дубно, затримання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Священник з Луцька розповів, чому на похорон приносять парну кількість квітів
Сьогодні, 12:03
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині
Сьогодні, 11:30
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26
Схожі новини
Затримали волинянина, який викрав автомобіль Затримали волинянина, який викрав автомобіль
16 червень, 2020, 17:31
Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО Луцькі копи за годину знайшли та затримали магазинних крадіїв. ФОТО
19 квітень, 2019, 22:59
У Луцьку спіймали чоловіків, які «обчистили» квартиру на 54 тисячі. ФОТО У Луцьку спіймали чоловіків, які «обчистили» квартиру на 54 тисячі. ФОТО
14 травень, 2018, 16:13
У луцькому магазині затримали злодія У луцькому магазині затримали злодія
23 вересень, 2016, 10:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Священник з Луцька розповів, чому на похорон приносять парну кількість квітів
Сьогодні, 12:03
 0
Волинський поліцейський затримав грабіжників на Рівненщині
Сьогодні, 11:49
 0
Луцьк може отримати ще 30 нових тролейбусів
Сьогодні, 11:40
 0
Скільки градусів морозу прогнозує синоптик завтра, 2 лютого, на Волині
Сьогодні, 11:30
 0
Шукав дівчат для платного сексу: на Волині викрили сутенера
Сьогодні, 11:26
 0
Медіа
відео
1/8