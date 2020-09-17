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Легкоатлети з Волині здобули «золото» та «бронзу» на чемпіонаті України

Легкоатлети з Волині здобули «золото» та «бронзу» на чемпіонаті України
30-31 січня 2021 року в місті Суми відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях шестеро легкоатлетів Волині потрапили на п'єдестал, здобувши три золоті та три бронзові медалі.

Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.

Золоту медаль виборов Данило Даниленко у бігові на дистанції 400 м, з результатом 47.44. Також першість здобув Ерік Костриця у забігу на дистанції 60 м з результатом 6.72. "Золото" отримала Яна Фарина у спортивній ходьбі 5000 м з результатом 23:46,08.

Бронзові місця чемпіонату посіли такі волинські легкоатлети:
Ілля Білик у спортивній ходьбі 5000 м, Євген Гуцол у бігові на 400 м та Ірина Вовк у спортивній ходьбі на дистанції 5000 м.

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Теги: чемпіонат України, легка атлетика, волинські спортсмени
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