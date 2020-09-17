Легкоатлети з Волині здобули «золото» та «бронзу» на чемпіонаті України

30-31 січня 2021 року в місті Суми відбувся Командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні. На змаганнях шестеро легкоатлетів Волині потрапили на п'єдестал, здобувши три золоті та три бронзові медалі.Про це повідомляє управління у справах молоді та спорту Волинської облдержадміністрації.Золоту медаль виборову бігові на дистанції 400 м, з результатом 47.44. Також першість здобуву забігу на дистанції 60 м з результатом 6.72. "Золото" отрималау спортивній ходьбі 5000 м з результатом 23:46,08.Бронзові місця чемпіонату посіли такі волинські легкоатлети:у спортивній ходьбі 5000 м,у бігові на 400 м тау спортивній ходьбі на дистанції 5000 м.