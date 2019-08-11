Коли і на скільки в Україні подорожчає оренда квартир





Про це



За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрія Піти, через пандемію тенденції ринку зараз прогнозувати складно. Спеціаліст розглядає два сценарії розвитку подій в 2021 році.



Перший сценарій: пандемія триває, вакцинація не допомагає, економіка нормально не працює. В такому випадку оренда залишиться на тому ж рівні, що і зараз, а може, ціна навіть буде знижуватися.



Другий: карантин послаблюють, бізнес розвивається, люди їдуть працювати. Тоді попит на оренду збільшується і буде рости.



«Був великий виплеск квартир, а орендарів не було. Тому вони демпінгували. Квартиру певного класу, яку можна було зняти раніше за 20 тис, пропонували за 15 і навіть 13 тис. Але це точкові операції. Їх по всьому Києву було оформлено, може, близько 200. А потім все вирівнялося», – сказав голова правління Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.



За прогнозами Івана Кудояров, в 2021 році ціни точно виростуть: «Якщо будуть підвищуватися ціни на нерухомість, то вони зобов'язані тягнути за собою і оренду. На 10% за рік вона точно виросте, незважаючи на локдауни і якісь катаклізми».



Карантин не міг не позначитися на ринку оренди в Україні. Він впав ще під час першого локдауна, саме тоді тисячі українців залишилися без роботи, поїхали з великих міст. Також перестала користуватися попитом подобова оренда житла. Ті, хто раніше заробляли на туристах і відрядних, перейшли на ринок довгострокової оренди.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вартість оренди квартир в Україні стримує карантин і подорожчання комунальних послуг. Експерти запевняють, що незважаючи на це, ціни на житло в 2021-му зростуть як мінімум на 10%.Про це пише OBOZREVATEL.За словами президента Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України Юрія Піти, через пандемію тенденції ринку зараз прогнозувати складно. Спеціаліст розглядає два сценарії розвитку подій в 2021 році.Перший сценарій: пандемія триває, вакцинація не допомагає, економіка нормально не працює. В такому випадку оренда залишиться на тому ж рівні, що і зараз, а може, ціна навіть буде знижуватися.Другий: карантин послаблюють, бізнес розвивається, люди їдуть працювати. Тоді попит на оренду збільшується і буде рости.«Був великий виплеск квартир, а орендарів не було. Тому вони демпінгували. Квартиру певного класу, яку можна було зняти раніше за 20 тис, пропонували за 15 і навіть 13 тис. Але це точкові операції. Їх по всьому Києву було оформлено, може, близько 200. А потім все вирівнялося», – сказав голова правління Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.За прогнозами Івана Кудояров, в 2021 році ціни точно виростуть: «Якщо будуть підвищуватися ціни на нерухомість, то вони зобов'язані тягнути за собою і оренду. На 10% за рік вона точно виросте, незважаючи на локдауни і якісь катаклізми».Карантин не міг не позначитися на ринку оренди в Україні. Він впав ще під час першого локдауна, саме тоді тисячі українців залишилися без роботи, поїхали з великих міст. Також перестала користуватися попитом подобова оренда житла. Ті, хто раніше заробляли на туристах і відрядних, перейшли на ринок довгострокової оренди.

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