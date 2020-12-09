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У волинянина виявили захворювання на ботулізм

У волинянина виявили захворювання на ботулізм
На Волині щорічно реєструють захворювання на ботулізм. В минулому році одна людина потерпіла від цього захворювання, в цьому році також зареєстрували підозру на ботулізм у мешканця Маневицького району.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

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Ботулізм — це тяжке харчове отруєння. Збудники хвороби — ботулотоксини — розмножуються в анаеробному стані (без доступу кисню) та за неправильних умов зберігання чи транспортування продуктів харчування.

Основні фактори ризику — споживання в’ялених, копчених або консервованих м’яса, риби, рідше — овочів, як домашнього приготування, так і вироблених в промислових умовах. Небезпечними є будь-які продукти, що були приготовлені без дотримання відповідних вимог під час заготівлі, обробки, зберігання чи транспортування.

➡ Перші симптоми захворювання найчастіше виникають через 12–24 год після споживання зараженої їжі. Проте, що важче захворювання, то коротший інкубаційний період. Відповідно, симптоми можуть проявитися вже через 2 години, або ж значно пізніше — через 4 доби й більше.

➡ Порушення зору — одна з найперших ознак ботулізму. Хворого турбує «сітка або туман» перед очима, двоїння предметів, важкість читання, що пов’язано з паралічем очних м’язів.

➡ Одночасно виникають спрага, сухість слизових оболонок, розлад ковтання, може змінитися тембр голосу. Хворі скаржаться на відчуття «грудки» в горлі, біль під час ковтання, подразнення в горлі — усі ці симптоми зумовлені ураженням ковтальних м’язів.

➡ Неврологічна симптоматика триває кілька днів — хворі скаржаться на сильний головний біль, запаморочення, безсоння, загальну слабкість, підвищення температури тіла.

У важких випадках пацієнтів турбує відчуття нестачі повітря, тягар у грудній клітці, дихання стає поверхневим. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі.

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Теги: ботулізм, Волинь, чоловік
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