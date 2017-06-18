Яким буде курс гривні на наступні два-три місяці
Сьогодні, 13:43
Фінансові експерти прогнозують стабільний курс гривні на найближчі два-три місяці.
Про це повідомляє ТСН, посилаючись на сюжет Сніданку з 1+1.
Протягом цього періоду не варто очікувати девальвації національної валюти. Про таку тенденцію повідомили експерти. Невелике послаблення відбудеться наступного тижня. Проте воно буде не затяжним.
Спеціалісти покращили прогноз щодо гривні після заяв Національного банку про прогрес у перемовинах із Міжнародним валютним фондом. Водночас обмінювати готівкові долари експерти не радять без нагальної потреби.
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Про це повідомляє ТСН, посилаючись на сюжет Сніданку з 1+1.
Протягом цього періоду не варто очікувати девальвації національної валюти. Про таку тенденцію повідомили експерти. Невелике послаблення відбудеться наступного тижня. Проте воно буде не затяжним.
Спеціалісти покращили прогноз щодо гривні після заяв Національного банку про прогрес у перемовинах із Міжнародним валютним фондом. Водночас обмінювати готівкові долари експерти не радять без нагальної потреби.
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