Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00с. Житані вул. Набережна2. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-319чистка траси 09:00-17:00 с. Селиськи3. ПЛ-0.4 Л-12 ТП-13реконструкція ПЛ-0.4 10:00-17:00 ДІКЗ"Стародавній Володимир", єпархіальне управління м. Володимир вул. Підзамче4. ПЛ-0.4 Л-3 ТП-40заміна опор 09:00-17:00 кіоск Володимир-Волинського хлібозаводум. Володимир вул. Квітки-Основ"яненка, Нечуя-Левицького, Поповича, Леся Курбаса, Богуна, Філатова, Зимнівська 16-48;5. ТП-33капітальний ремонт обладнання РУ-10 09:00-17:00 стоматполіклініка, художня школа, магазин "Автоленд", М-Н "3000", М-Н "Наш край"м. Володимир пров. Полтавський, вул. Лугова, Тіниста, Набережна, Білобережна, Козацька 1-17. 2-18; Довбуша 7А, Драгоманова 39-41, 18-58; Устилузька 35-73, 50-66;1. 9:00-17:00КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Новий ЗборишівЦерква с.Новий Зборишів с. Новий Зборишів:вул. Ставкова.2. ПЛ0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-122 9:00-17:00 Сенкевичівська селищна рада – пожена частина,КЗ”Горохівський районний ЦПМСД” амбулаторія. смт. Сенкевичівка:вул. Пшенюка,вул. Привокзальна.1. 9.30-16.30ФОП Юзефович с.Морозовичі (Волиця) вул.Північна Зелена Л.Українки Світла Крайня2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-74 10.00-16.00 ФОП Хомяк с.Завидів вул.Центральна1. 09:00 - 17:00ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон). с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).2. ПЛ-0,4 кВ Л-4, Л-5 КТП-76 09:00 - 17:00 Будинок культури, Школа (стара), магазин №22, ТОВ «Транс Логістик Центр» (їдальня школи старої). с. Осівці, вул. Центральна, вул.Миру (частково)3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-196 10:00 - 12:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 13:00 - 16:00 Автомобільна школа Волинської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, ВОП Клайн Ю.М. (магазин), ФОП Зрум Т.О. (магазин «Візит»), ФОП Богач В.Ю. (магазин «Артемка»), Сус В.Й. (магазин «Ритуал»). м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня (частково), вул.Матросова,вул. Болотна.5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 12:00 - 16:30 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room). м. Камінь-Каширський,вул. Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково)6. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-3 КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка Червинська, вул.Центральна, вул. Надрічна, вул.Жилена (чкстково), вул. Миру.1. 8:30-17:00с.Озеро – клуб, медпункт, церкваФОП Морозова Л.Д. - магазинФОП Лук"янов В.О. - магазинс. Озеровул. Затишна,вул. Дачна,вул. Відродженнявул. Набережна2. ПЛ0,4 кВ від КТП-66 8:30-17:00 с.Хорлупивул.Першотравнева,вул.Комсомольська,17-22,3. ПЛ0,4 кВ від КТП-42 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - господарське приміщенняс.Карпилівкавул.Незалежності,вул.Сонячна,вул.Л.Українки,вул.Підлісна,4. ПЛ0,4 кВ від КТП-73 8:30-17:00с.Сокиричівул.Весняна,буд.1-25,5. ПЛ0,4 кВ від КТП-254 8:30-17:00 с. Звозивул. Ветеранів,вул. Незалежна,вул. 17-го вересня, с. Звози6. КТП-93 10:00-15:00 ФОП Панасюк Ю.І. - майстерняФОП Климович М.І. - магазинм.Ківерцівул.8-го Березня,буд.1-26,вул.Свободи,буд.1-18вул.Чехова,вул.Ціолковського,вул.17- 93,вул.Лісна,вул.Космонавтів,буд.14,16,17-69,Ковельський район1. 9:00-17:00Голобське споживче товариствоГуманітарний відділ виконавчого комітетуГолобської селищної радиСвято-Дмитрівська громада УПЦ с.БитеньКомунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМОГолобська селищна рада с.Битень2. ПЛ-0,4кВ КТП-523 9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської радиФОП Кисляк Л.АПАТ «ВФ Україна»ФОП Шава В.ПКовельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"ПТМ "Ковельтепло"Управління освіти виконавчого комітетуКовельської міської радиАТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"ФОП Кузьмик П.ПФОП Дем'янчук Ю.ВРелігійна громада Християн віриЄвангельської-п'ятидесятників3. 9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"Відділ освіти Ковельської районної державноїадміністраціїСвято-Дмитрівська церква с.ГішинКовельське МТМОФОП Денисюк Л.С.Дубівське споживче товариствоДоротищенська сільська радаТойкутська сільська радаСТзОВ ім. "Ватутіна"ФО Кримчук В.СФОП Бойчук С.ВФО Кримчук В.СФОП Галаша Т.ІТзОВ "І.К.Ініціатива "Ковельська районна державна лікарняветеринарної медициниПокровська релігійна громада УПЦВолинська дирекція АТ "Укрпошта"ПАТ "Укртелеком"Волинська філіяРелігійна громада церкви християн ВіриЄвангельської п"ятидесятниківФОП Шпилюк В.МФГ "Несухоїжі"Церква "Воскресіння євангелістськиххристиян-баптистів"ФОП Авельчук Л.ВТзОВ "РЕДРОК"ВКПП "Агропромтехцентр"ФОП Орловська В.ПФОП Авельчук С.ПФ.О.Байчук Г.ІТзОВ "Еко-Тара"Тойкутська сільська РадаФО Бойчук О.ПКовельське СЛАТ "Тур"ТзОВ "СОТІК АГРО"ФОП Чабан В.МФО Оліферович В.СТзОВ «Верба-ВВ»с.Гішинс.Доротищес.Лапніс.Любчес.Заріччяс.Воляс.Тойкутс.Дубове4. ПЛ-0,4кВ КТП-385 9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"КП "Екокомунсервіс" с.Довгоноси5. ПЛ-0,4кВ від РП-1 9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТАГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙФОП Шворак А.ЯФО Юхимчук Я.Ос.Вербка1. ПЛ-0,4кВ Л4 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця вул.Луцька, вул.Миру і прилеглі2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі3. КТП-37 9:00 – 13:00 с.Ст.Загорів вул.Героїв Небесної Сотні і прилеглі4. КТП-175 12:00 – 17:00 с.Н.Загорів1. 09:00-17:00вул. Гнідавська 29-43, 18,20,2. 13:30-17:00Інститут мистецтвОблспоживспілкаКотельняЗавод «Спектр»Відділення зв’язкуУкрпоштаХімчистка «Чайка»вул. Ковельська 9Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 КТП-424 9:00 - 18:00 с.Запілля2. ПЛ-0.4 КТП-426 9:00-18:00 с.Нудиже3. ПЛ-10 л 85-02 від ЛР-9(ТП-277.493.494. 278.279) 9:00-18:00 с.Олеськ, Глинянка4. ПЛ-10 л26-05 від ПС до ЛР-333(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"Житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська5. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171 (ТП 194.548.543. 261.262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївнас.Омеляне, Підманево1. 10:00-17:00Магазин ФОП Михалик с. Цир вул. 1-го Травня2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЩТП-313 10:00-17:00 Адмінприміщення Любешівсько-Волянського старостинського округу, будівля храму с. Любешівська Воля вул. Шевченка1. ПЛ-10 кВ Л-28-02 до ЛР-15. 10:00-17:00 КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).КТП-469.КТП-279, с. Оконськ - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця).КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗТ), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".КТП-522 – ТзОВ «Гуд Марк».КТП-16 - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БСМЗ).КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск).Вимкнень споживачів не заплановано1. КТП-328 9:30-16:30х. Липово (с. Гірники)2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2; Л-3від ТП-159 9:30-16:30Б/к с.М.Річицькі;СШ Котельня с.М.Річицькі;СШ Майстерня с.М-Річицькі;ФОП Маковецький Іван Григорович: ларьок М-Річицькі;ФОП Мимшук Станіслав Миколайович: Коридор М-Річицькі;Церква с.М.-Річицькі;ФАП с.М-Річицькі;ФОП Сільчук Валентина Володимирівна: Магазин с.М-Річицькі;УПЦ Преподобного Амфілохія Почаївського с.М-Річицькі частково с. М.-Річицькі3. ПЛ-04 кВ Л-3від ТП-58 9:30-16:30Б/К Жиричі;Православна Церква с. Жиричі;ФОП Сінчук Володимир Григорович: Кіоск с. Жиричі;ФОП Фідчук Ірина Петрівна: Магазин с.Жиричі;ФОП Вашестюк Галина Антонівна: Продмагазин с.Жиричі;ФОП Горох Надія Федорівна: Промтовари .с.Жиричі;ФОП Хоцевич Борис Володимирович: Магазин с.Жиричі;ФОП Александрук Анжела Олександрівна: Баня с.Жиричі;Амбулаторія с.Жиричі;НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ЖИРИЧІ частково с. ЖиричіРожищенський район№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються1. ПЛ-0,4кВ КТП-4279:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-62.КТП 104 9:00-17:00 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Волинська філія Радіорелейна станція с.Топільно3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазинФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,5.ПЛ-0,4кВ КТП-449:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги7. ПЛ-0,4кВ КТП-4419:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,Ювілейна, Молодіжна,Квітнева, Набережна, Паркова.8. ПЛ-0,4кВ КТП-3789:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,Н.Ужвій1. ЗТП-4 10:00-17:00 Промкомбінат смт Стара Вижівка.2. ПЛ-10кВ Л13-03 до ЛР-122 10:00-17:00 Магазин Імпреза с Буцини вул: 8Березня, Партизанська, Федорова.3. ЗТП-229 Л-6 10:00-16:00 смт Стара Вижівка. Вул: Забілицька, Підрічна.1. ПЛ-0,4кВКТП-15 Л-2 10:00-12:00 АМІЛА – магазин, ФОП Заброда – магазин, КСС, школа, ФАП с.Кустичі вул.Перемоги2. ПЛ-0,4кВКТП-24 Л-2 13:00-15:00 с.Мокрець3. ПЛ-0,4кВКТП-95 Л-1 11:00-15:00 СКЗ, ФОП Бурий Н.А.- магазин с.Соловичі4. ПЛ-0,4кВКТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва