Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 лютого будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Житані вул. Набережна
2. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-319
чистка траси 09:00-17:00 с. Селиськи
3. ПЛ-0.4 Л-12 ТП-13
реконструкція ПЛ-0.4 10:00-17:00 ДІКЗ"Стародавній Володимир", єпархіальне управління м. Володимир вул. Підзамче
4. ПЛ-0.4 Л-3 ТП-40
заміна опор 09:00-17:00 кіоск Володимир-Волинського хлібозаводу
м. Володимир вул. Квітки-Основ"яненка, Нечуя-Левицького, Поповича, Леся Курбаса, Богуна, Філатова, Зимнівська 16-48;
5. ТП-33
капітальний ремонт обладнання РУ-10 09:00-17:00 стоматполіклініка, художня школа, магазин "Автоленд", М-Н "3000", М-Н "Наш край"
м. Володимир пров. Полтавський, вул. Лугова, Тіниста, Набережна, Білобережна, Козацька 1-17. 2-18; Довбуша 7А, Драгоманова 39-41, 18-58; Устилузька 35-73, 50-66;
Горохівський район
1. 9:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Новий Зборишів
Церква с.Новий Зборишів с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова.
2. ПЛ0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-122 9:00-17:00 Сенкевичівська селищна рада – пожена частина,
КЗ”Горохівський районний ЦПМСД” амбулаторія. смт. Сенкевичівка:
вул. Пшенюка,
вул. Привокзальна.
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
ФОП Юзефович с.Морозовичі (Волиця) вул.Північна Зелена Л.Українки Світла Крайня
2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-74 10.00-16.00 ФОП Хомяк с.Завидів вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон). с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4, Л-5 КТП-76 09:00 - 17:00 Будинок культури, Школа (стара), магазин №22, ТОВ «Транс Логістик Центр» (їдальня школи старої). с. Осівці, вул. Центральна, вул.Миру (частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-196 10:00 - 12:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 13:00 - 16:00 Автомобільна школа Волинської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, ВОП Клайн Ю.М. (магазин), ФОП Зрум Т.О. (магазин «Візит»), ФОП Богач В.Ю. (магазин «Артемка»), Сус В.Й. (магазин «Ритуал»). м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня (частково), вул.Матросова,
вул. Болотна.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 12:00 - 16:30 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room). м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково)
6. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-3 КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка Червинська, вул.Центральна, вул. Надрічна, вул.Жилена (чкстково), вул. Миру.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Озеро – клуб, медпункт, церква
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Лук"янов В.О. - магазин
с. Озеро
вул. Затишна,
вул. Дачна,
вул. Відродження
вул. Набережна
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-66 8:30-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,
вул.Комсомольська,17-22,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-42 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - господарське приміщення
с.Карпилівка
вул.Незалежності,
вул.Сонячна,
вул.Л.Українки,
вул.Підлісна,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-73 8:30-17:00
с.Сокиричі
вул.Весняна,буд.1-25,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-254 8:30-17:00 с. Звози
вул. Ветеранів,
вул. Незалежна,
вул. 17-го вересня, с. Звози
6. КТП-93 10:00-15:00 ФОП Панасюк Ю.І. - майстерня
ФОП Климович М.І. - магазин
м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1-18
вул.Чехова,
вул.Ціолковського,вул.17- 93,
вул.Лісна,
вул.Космонавтів,буд.14,16,17-69,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Голобське споживче товариство
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Битень
2. ПЛ-0,4кВ КТП-523 9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
ПАТ «ВФ Україна»
ФОП Шава В.П
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри
Євангельської-п'ятидесятників
3. 9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської районної державної
адміністрації
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С.
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська рада
Тойкутська сільська рада
СТзОВ ім. "Ватутіна"
ФО Кримчук В.С
ФОП Бойчук С.В
ФО Кримчук В.С
ФОП Галаша Т.І
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська релігійна громада УПЦ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ПАТ "Укртелеком"
Волинська філія
Релігійна громада церкви християн Віри
Євангельської п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М
ФГ "Несухоїжі"
Церква "Воскресіння євангелістських
християн-баптистів"
ФОП Авельчук Л.В
ТзОВ "РЕДРОК"
ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П
ФОП Авельчук С.П
Ф.О.Байчук Г.І
ТзОВ "Еко-Тара"
Тойкутська сільська Рада
ФО Бойчук О.П
Ковельське СЛАТ "Тур"
ТзОВ "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М
ФО Оліферович В.С
ТзОВ «Верба-ВВ»
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Любче
с.Заріччя
с.Воля
с.Тойкут
с.Дубове
4. ПЛ-0,4кВ КТП-385 9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
КП "Екокомунсервіс" с.Довгоноси
5. ПЛ-0,4кВ від РП-1 9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
ФО Юхимчук Я.О
с.Вербка
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л4 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця вул.Луцька, вул.Миру і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі
3. КТП-37 9:00 – 13:00 с.Ст.Загорів вул.Героїв Небесної Сотні і прилеглі
4. КТП-175 12:00 – 17:00 с.Н.Загорів
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Гнідавська 29-43, 18,20,
2. 13:30-17:00
Інститут мистецтв
Облспоживспілка
Котельня
Завод «Спектр»
Відділення зв’язку
Укрпошта
Хімчистка «Чайка»
вул. Ковельська 9
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-424 9:00 - 18:00 с.Запілля
2. ПЛ-0.4 КТП-426 9:00-18:00 с.Нудиже
3. ПЛ-10 л 85-02 від ЛР-9
(ТП-277.493.494. 278.279) 9:00-18:00 с.Олеськ, Глинянка
4. ПЛ-10 л26-05 від ПС до ЛР-333
(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"
Житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
5. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171 (ТП 194.548.543. 261.262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна
с.Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазин ФОП Михалик с. Цир вул. 1-го Травня
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЩТП-313 10:00-17:00 Адмінприміщення Любешівсько-Волянського старостинського округу, будівля храму с. Любешівська Воля вул. Шевченка
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ Л-28-02 до ЛР-15. 10:00-17:00 КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-469.
КТП-279, с. Оконськ - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця).
КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗТ), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-522 – ТзОВ «Гуд Марк».
КТП-16 - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БСМЗ).
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск).
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. КТП-328 9:30-16:30
х. Липово (с. Гірники)
2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2; Л-3
від ТП-159 9:30-16:30
Б/к с.М.Річицькі;
СШ Котельня с.М.Річицькі;
СШ Майстерня с.М-Річицькі;
ФОП Маковецький Іван Григорович: ларьок М-Річицькі;
ФОП Мимшук Станіслав Миколайович: Коридор М-Річицькі;
Церква с.М.-Річицькі;
ФАП с.М-Річицькі;
ФОП Сільчук Валентина Володимирівна: Магазин с.М-Річицькі;
УПЦ Преподобного Амфілохія Почаївського с.М-Річицькі частково с. М.-Річицькі
3. ПЛ-04 кВ Л-3
від ТП-58 9:30-16:30
Б/К Жиричі;
Православна Церква с. Жиричі;
ФОП Сінчук Володимир Григорович: Кіоск с. Жиричі;
ФОП Фідчук Ірина Петрівна: Магазин с.Жиричі;
ФОП Вашестюк Галина Антонівна: Продмагазин с.Жиричі;
ФОП Горох Надія Федорівна: Промтовари .с.Жиричі;
ФОП Хоцевич Борис Володимирович: Магазин с.Жиричі;
ФОП Александрук Анжела Олександрівна: Баня с.Жиричі;
Амбулаторія с.Жиричі;
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ЖИРИЧІ частково с. Жиричі
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ КТП-427
9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2.
КТП 104 9:00-17:00 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Волинська філія Радіорелейна станція с.Топільно
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5.
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
Старовижівський район
1. ЗТП-4 10:00-17:00 Промкомбінат смт Стара Вижівка.
2. ПЛ-10кВ Л13-03 до ЛР-122 10:00-17:00 Магазин Імпреза с Буцини вул: 8Березня, Партизанська, Федорова.
3. ЗТП-229 Л-6 10:00-16:00 смт Стара Вижівка. Вул: Забілицька, Підрічна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-15 Л-2 10:00-12:00 АМІЛА – магазин, ФОП Заброда – магазин, КСС, школа, ФАП с.Кустичі вул.Перемоги
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-24 Л-2 13:00-15:00 с.Мокрець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-95 Л-1 11:00-15:00 СКЗ, ФОП Бурий Н.А.- магазин с.Соловичі
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
с. Житані вул. Набережна
2. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-319
чистка траси 09:00-17:00 с. Селиськи
3. ПЛ-0.4 Л-12 ТП-13
реконструкція ПЛ-0.4 10:00-17:00 ДІКЗ"Стародавній Володимир", єпархіальне управління м. Володимир вул. Підзамче
4. ПЛ-0.4 Л-3 ТП-40
заміна опор 09:00-17:00 кіоск Володимир-Волинського хлібозаводу
м. Володимир вул. Квітки-Основ"яненка, Нечуя-Левицького, Поповича, Леся Курбаса, Богуна, Філатова, Зимнівська 16-48;
5. ТП-33
капітальний ремонт обладнання РУ-10 09:00-17:00 стоматполіклініка, художня школа, магазин "Автоленд", М-Н "3000", М-Н "Наш край"
м. Володимир пров. Полтавський, вул. Лугова, Тіниста, Набережна, Білобережна, Козацька 1-17. 2-18; Довбуша 7А, Драгоманова 39-41, 18-58; Устилузька 35-73, 50-66;
Горохівський район
1. 9:00-17:00
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП с.Новий Зборишів
Церква с.Новий Зборишів с. Новий Зборишів:
вул. Ставкова.
2. ПЛ0,4кВ Л-1, Л-2 від КТП-122 9:00-17:00 Сенкевичівська селищна рада – пожена частина,
КЗ”Горохівський районний ЦПМСД” амбулаторія. смт. Сенкевичівка:
вул. Пшенюка,
вул. Привокзальна.
Іваничівський район
1. 9.30-16.30
ФОП Юзефович с.Морозовичі (Волиця) вул.Північна Зелена Л.Українки Світла Крайня
2. ПЛ-04кв Л-2 від КТП-74 10.00-16.00 ФОП Хомяк с.Завидів вул.Центральна
Камінь-Каширський район
1. 09:00 - 17:00
ФОП Шворак Олександр Лаврентійович (торговий павільйон). с. Грудки, вул. Волинська (частково), вул. Глущика, вул. Кірова, вул.Молодіжна (частково), вул.Незалежності (частково), вул.Паші Савельєвої, вул. Чапаєва, вул. Червоної Калини (частково), пров. Паші Савельєвої (частково), пров. Жукова (Частково).
2. ПЛ-0,4 кВ Л-4, Л-5 КТП-76 09:00 - 17:00 Будинок культури, Школа (стара), магазин №22, ТОВ «Транс Логістик Центр» (їдальня школи старої). с. Осівці, вул. Центральна, вул.Миру (частково)
3. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-196 10:00 - 12:00 Відсутні м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука
4. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-1 13:00 - 16:00 Автомобільна школа Волинської обласної організації Всеукраїнської спілки автомобілістів, ВОП Клайн Ю.М. (магазин), ФОП Зрум Т.О. (магазин «Візит»), ФОП Богач В.Ю. (магазин «Артемка»), Сус В.Й. (магазин «Ритуал»). м. Камінь-Каширський, вул.Першого Травня (частково), вул.Матросова,
вул. Болотна.
5. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-196 12:00 - 16:30 ФОП Савлук І.В. (телемайстерня), м-н «4 Room). м. Камінь-Каширський,
вул. Ковельська (частково), вул. Лісна, пров. Матросова (частково)
6. ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-3 КТП-264 09:00 - 17:00 с. Рудка Червинська, вул.Центральна, вул. Надрічна, вул.Жилена (чкстково), вул. Миру.
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с.Озеро – клуб, медпункт, церква
ФОП Морозова Л.Д. - магазин
ФОП Лук"янов В.О. - магазин
с. Озеро
вул. Затишна,
вул. Дачна,
вул. Відродження
вул. Набережна
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-66 8:30-17:00 с.Хорлупи
вул.Першотравнева,
вул.Комсомольська,17-22,
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-42 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - господарське приміщення
с.Карпилівка
вул.Незалежності,
вул.Сонячна,
вул.Л.Українки,
вул.Підлісна,
4. ПЛ0,4 кВ від КТП-73 8:30-17:00
с.Сокиричі
вул.Весняна,буд.1-25,
5. ПЛ0,4 кВ від КТП-254 8:30-17:00 с. Звози
вул. Ветеранів,
вул. Незалежна,
вул. 17-го вересня, с. Звози
6. КТП-93 10:00-15:00 ФОП Панасюк Ю.І. - майстерня
ФОП Климович М.І. - магазин
м.Ківерці
вул.8-го Березня,буд.1-26,
вул.Свободи,буд.1-18
вул.Чехова,
вул.Ціолковського,вул.17- 93,
вул.Лісна,
вул.Космонавтів,буд.14,16,17-69,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Голобське споживче товариство
Гуманітарний відділ виконавчого комітету
Голобської селищної ради
Свято-Дмитрівська громада УПЦ с.Битень
Комунальне некомерційне підприємство Ковельське МТМО
Голобська селищна рада с.Битень
2. ПЛ-0,4кВ КТП-523 9:00-17:00 УКБ та ЖКГ виконавчого комітету Ковельської міської ради
ФОП Кисляк Л.А
ПАТ «ВФ Україна»
ФОП Шава В.П
Ковельське УВКГ "КОВЕЛЬВОДОКАНАЛ"
ПТМ "Ковельтепло"
Управління освіти виконавчого комітету
Ковельської міської ради
АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
ФОП Кузьмик П.П
ФОП Дем'янчук Ю.В
Релігійна громада Християн віри
Євангельської-п'ятидесятників
3. 9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
Відділ освіти Ковельської районної державної
адміністрації
Свято-Дмитрівська церква с.Гішин
Ковельське МТМО
ФОП Денисюк Л.С.
Дубівське споживче товариство
Доротищенська сільська рада
Тойкутська сільська рада
СТзОВ ім. "Ватутіна"
ФО Кримчук В.С
ФОП Бойчук С.В
ФО Кримчук В.С
ФОП Галаша Т.І
ТзОВ "І.К.Ініціатива "
Ковельська районна державна лікарня
ветеринарної медицини
Покровська релігійна громада УПЦ
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
ПАТ "Укртелеком"
Волинська філія
Релігійна громада церкви християн Віри
Євангельської п"ятидесятників
ФОП Шпилюк В.М
ФГ "Несухоїжі"
Церква "Воскресіння євангелістських
християн-баптистів"
ФОП Авельчук Л.В
ТзОВ "РЕДРОК"
ВКПП "Агропромтехцентр"
ФОП Орловська В.П
ФОП Авельчук С.П
Ф.О.Байчук Г.І
ТзОВ "Еко-Тара"
Тойкутська сільська Рада
ФО Бойчук О.П
Ковельське СЛАТ "Тур"
ТзОВ "СОТІК АГРО"
ФОП Чабан В.М
ФО Оліферович В.С
ТзОВ «Верба-ВВ»
с.Гішин
с.Доротище
с.Лапні
с.Любче
с.Заріччя
с.Воля
с.Тойкут
с.Дубове
4. ПЛ-0,4кВ КТП-385 9:00-17:00 АТ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ВОЛИНЬГАЗ"
КП "Екокомунсервіс" с.Довгоноси
5. ПЛ-0,4кВ від РП-1 9:00-17:00 ТзОВ "Трейдінвестгруп"
КООПЕРАТИВ ПО БУДІВНИЦТВУ
ПОВІТРЯНОЇ ЛІНІЇ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ТА
ГАЗОПРОВОДУ "МОЛОДІЖНИЙ
ФОП Шворак А.Я
ФО Юхимчук Я.О
с.Вербка
Локачинський район
1. ПЛ-0,4кВ Л4 від КТП-50 9:00 – 17:00 с.Війниця вул.Луцька, вул.Миру і прилеглі
2. ПЛ-0,4кВ Л2 від КТП-30 9:00 – 17:00 с.Замличі
3. КТП-37 9:00 – 13:00 с.Ст.Загорів вул.Героїв Небесної Сотні і прилеглі
4. КТП-175 12:00 – 17:00 с.Н.Загорів
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
вул. Гнідавська 29-43, 18,20,
2. 13:30-17:00
Інститут мистецтв
Облспоживспілка
Котельня
Завод «Спектр»
Відділення зв’язку
Укрпошта
Хімчистка «Чайка»
вул. Ковельська 9
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. ПЛ-0.4 КТП-424 9:00 - 18:00 с.Запілля
2. ПЛ-0.4 КТП-426 9:00-18:00 с.Нудиже
3. ПЛ-10 л 85-02 від ЛР-9
(ТП-277.493.494. 278.279) 9:00-18:00 с.Олеськ, Глинянка
4. ПЛ-10 л26-05 від ПС до ЛР-333
(ТП-445.448.462) 9:00-18:00 Товариство з обмеженою відповідальністю МТГС"
Житловий масив смт.Шацьк вул.Марфюка, Світла, Лисенка, Луценка, Світязька, Вересова, Яремчука, Козацька, Волинська, Грибна, Туристична, Київська
5. ПЛ-10 Л26-02 від ПС до ЛР-171 (ТП 194.548.543. 261.262) 9:00-18:00 ФОП Денисовець Олеся Андріївна
с.Омеляне, Підманево
Любешівський район
1. 10:00-17:00
Магазин ФОП Михалик с. Цир вул. 1-го Травня
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від ЩТП-313 10:00-17:00 Адмінприміщення Любешівсько-Волянського старостинського округу, будівля храму с. Любешівська Воля вул. Шевченка
Маневицький район
1. ПЛ-10 кВ Л-28-02 до ЛР-15. 10:00-17:00 КТП-116, смт. Маневичі - ФОП Мельник Сергій Григорович (магазин).
КТП-469.
КТП-279, с. Оконськ - ФОП Федорчук Людмила Михайлівна (кафе «Околиця).
КТП-230 - Приватне підприємство "Укр-Петроль" (АЗТ), ТзОВ фірма "Журавлина" (АЗС), УДАІ УМВС України у Волинській області (пост ДПС), ДП "Маневицьке лісове господарство".
КТП-522 – ТзОВ «Гуд Марк».
КТП-16 - Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БСМЗ).
КТП-19 - ФОП Семенюк С.П. (ларьок), ФОП Ткачук Тетяна Андріївна (кіоск), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-18 - Маневицьке споживче товариство (магазин), Молитовний будинок.
ЩТП-449 - ФОП Сьомак Марія Юріївна (торгівельний кіоск).
місто Нововолинськ
Вимкнень споживачів не заплановано
Ратнівський район
1. КТП-328 9:30-16:30
х. Липово (с. Гірники)
2. ПЛ-04 кВ Л-1; Л-2; Л-3
від ТП-159 9:30-16:30
Б/к с.М.Річицькі;
СШ Котельня с.М.Річицькі;
СШ Майстерня с.М-Річицькі;
ФОП Маковецький Іван Григорович: ларьок М-Річицькі;
ФОП Мимшук Станіслав Миколайович: Коридор М-Річицькі;
Церква с.М.-Річицькі;
ФАП с.М-Річицькі;
ФОП Сільчук Валентина Володимирівна: Магазин с.М-Річицькі;
УПЦ Преподобного Амфілохія Почаївського с.М-Річицькі частково с. М.-Річицькі
3. ПЛ-04 кВ Л-3
від ТП-58 9:30-16:30
Б/К Жиричі;
Православна Церква с. Жиричі;
ФОП Сінчук Володимир Григорович: Кіоск с. Жиричі;
ФОП Фідчук Ірина Петрівна: Магазин с.Жиричі;
ФОП Вашестюк Галина Антонівна: Продмагазин с.Жиричі;
ФОП Горох Надія Федорівна: Промтовари .с.Жиричі;
ФОП Хоцевич Борис Володимирович: Магазин с.Жиричі;
ФОП Александрук Анжела Олександрівна: Баня с.Жиричі;
Амбулаторія с.Жиричі;
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЯ-ДИТЯЧИЙ САДОК" С.ЖИРИЧІ частково с. Жиричі
Рожищенський район
№п/п Найменування ПС, ТП, ПЛ(КЛ), що вимикається Запланований час перерви електро-постачання (від… до …) Найменування юридичних споживачів, що вимикаються Найменування населених пунктів, найменування вулиць в містах, що знеструмлюються
1. ПЛ-0,4кВ КТП-427
9:00-17:00 смт. Дубище, вул. Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха, 4-6
2.
КТП 104 9:00-17:00 Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення Волинська філія Радіорелейна станція с.Топільно
3. ПЛ-0,4кВ ТП-159 9:00-17:00 с.Вічині, ФОП Кучинська Т.О.магазин
ФОП Яручик О.А. магазин, церква,ФАП с.Вічині, вул.Берегова, 17 Вересня, Центральна, Степова, Миру, Польова,
4. ПЛ-0,4кВ КТП-190 9:00-17:00 с.Мар'янівка, вул.Прилісна,
5.
ПЛ-0,4кВ КТП-44
9:00-17:00 с.Оленівка,школа,магазин,клуб с.Оленівка вул.Миру,Урожайна
6. ПЛ-0,4кВ ТП-11 9:00-17:00 с.Залісці, вул.Молодіжна, Перемоги
7. ПЛ-0,4кВ КТП-441
9:00-17:00 Церква с.Топільно с.Топільно, вул..Жовтнева,
Ювілейна, Молодіжна,
Квітнева, Набережна, Паркова.
8. ПЛ-0,4кВ КТП-378
9:00-17:00 м.Рожище, вул.Суворова, Садова,
Н.Ужвій
Старовижівський район
1. ЗТП-4 10:00-17:00 Промкомбінат смт Стара Вижівка.
2. ПЛ-10кВ Л13-03 до ЛР-122 10:00-17:00 Магазин Імпреза с Буцини вул: 8Березня, Партизанська, Федорова.
3. ЗТП-229 Л-6 10:00-16:00 смт Стара Вижівка. Вул: Забілицька, Підрічна.
Турійський район
1. ПЛ-0,4кВ
КТП-15 Л-2 10:00-12:00 АМІЛА – магазин, ФОП Заброда – магазин, КСС, школа, ФАП с.Кустичі вул.Перемоги
2. ПЛ-0,4кВ
КТП-24 Л-2 13:00-15:00 с.Мокрець
3. ПЛ-0,4кВ
КТП-95 Л-1 11:00-15:00 СКЗ, ФОП Бурий Н.А.- магазин с.Соловичі
4. ПЛ-0,4кВ
КТП-175 10:00-16:30 ФОП Панасюк В.Є.- вагова, ФАП с.Дажва
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