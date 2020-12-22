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На волинській трасі Opel зіткнувся з вантажівкою

На волинській трасі Opel зіткнувся з вантажівкою
Вчора, 31 січня, близько 22-ї години вечора, на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин (ділянка траси у Маневицькому районі) трапилась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.

Інформують, що 20-річний водій автомобіля Opel Astra, здійснюючи маневр повороту ліворуч не надав переваги у русі вантажному автомобілю Mercedes 963-4-А з напівпричепом, водій якого рухався в зустрічному напрямку.

На щастя, внаслідок пригоди водії ушкоджень не отримали.

На 20-річного кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

На волинській трасі Opel зіткнувся з вантажівкою

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Теги: аварія, вантажівка
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