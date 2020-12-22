На волинській трасі Opel зіткнувся з вантажівкою





Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.



Інформують, що 20-річний водій автомобіля Opel Astra, здійснюючи маневр повороту ліворуч не надав переваги у русі вантажному автомобілю Mercedes 963-4-А з напівпричепом, водій якого рухався в зустрічному напрямку.



На щастя, внаслідок пригоди водії ушкоджень не отримали.



На 20-річного кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 31 січня, близько 22-ї години вечора, на автодорозі Київ — Ковель — Ягодин (ділянка траси у Маневицькому районі) трапилась дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомляє пресслужба волинських патрульних.Інформують, що 20-річний водій автомобіля Opel Astra, здійснюючи маневр повороту ліворуч не надав переваги у русі вантажному автомобілю Mercedes 963-4-А з напівпричепом, водій якого рухався в зустрічному напрямку.На щастя, внаслідок пригоди водії ушкоджень не отримали.На 20-річного кермувальника патрульні склали адміністративний протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) КУпАП та вилучили посвідчення водія.

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