У селі на Волині відкрили пункт екстреної медичної допомоги. ФОТО

Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сьогодні поповнився ще одним пунктом постійного базування бригади ЕМД, що розташувався у селі Шклинь Луцького району.Офіційне відкриття нового пункту екстреної медичної допомоги відбулось за участі голови обласної ради Григорія Недопада, народного депутата України Вячеслава Рубльова, депутатів обласної ради Анатолія Никонюка та Романа Карпюка, а також представників місцевої влади, громади та медиків, йдеться на сайті Волиньради.Директор комунального підприємства "Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"зауважив, що це історична подія не лише для Городищенської ОТГ та села Шклинь, а й для усієї Горохівщини, адже між Луцьком та Гороховом жодного пункту ЕМД дотепер не було."На відкриття цього пункту базування бригади екстреної медичної допомоги місцеві мешканці чекали чотири роки. Він буде обслуговувати щонайменше 30 навколишніх сіл. Пункт розташовується також на жвавому транспортному перехресті - це дорога на Львів, а також перехрестя автошляхів на Торчин та Сенкевичівку-Колодеже-Боремель. Коли відкрили цю хорошу трасу на Львів, то у цій місцевосці збільшилась кількість ДТП. Якщо бригада буде розташовна саме тут, то вони зможуть вкладатися в термін доїзду по сільській місцевосці до 20 хвилин. Доїжджаючи до віддалених сіл з Горохова нашій бригаді подекуди не вистачало й 40 хвилин", - сказав він.Депутат обласної ради, директор потужного місцевого сільгосппідприємтсва ТзОВ "Городище" Анатолій Никонюк розповів, що відкриттю пункту базування бригади ЕМД передувало встановлення сучасного вуличного освітлення."Нещодавно в селі Шклинь ми також здійснили реконструкцію електроосвітлення. На це наше підприємство витратило близько 1 млн гривень. Ще 200 тисяч гривень ми виділили на виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт місцевої дороги. В цьому році маємо зробити проєкт, що передбачатиме пішохідні доріжки із бруківки до школи, будинку культури і сюди до пункту ЕМД. На часі облаштування амбулаторії загальної практики сімейної медицини", - зауважив він.Володимир Шмаль також додав, що процес відкриття пункту ЕМД пришвидшили у зв'язку із тим, що загальмувався процес реконструкції тутешньої амбулаторії ЗПСМ, що фінансувався коштом Світового банку."Я дякую керівництву обласної ради за підтримку та сприяння у тому, що ми змогли облаштувати та відкрити пункт ЕМД у найкоротші терміни. Пункт буде працювати в цілодобовому режимі і завжди тут чергуватиме бригада медиків. загалом тут працюватиме 4 фельдшера та 5 водіїв. Наразі ми шукаємо ще одного фельдшера і бажано, щоб це був місцевий мешканець. Водії пройшли стажування на базі Горохівського відділення ЕМД, а фельдшери стажувались в Луцьку. Ми сюди даємо поки один автомобіль PEUGEOT Boxer типу В повністю укомплектований сучасним обладнанням ", - розповів він.Станом на сьогодні в області 26 аналогічних пунктів постійного базування бригад ЕМД та 17 відділень екстреної медичної допомоги."У нас по області загалом 43 точки дислокації наших бригад. Однак їх треба більше. Наразі по області у нас працює 72 бригади, а для нашої області із населенням у понад мільйон мешканців необхідно мати 103 бригади, але це перспектива на майбутнє. Усі наші бригади наразі розташовуються так, щоб забезпечити вчасне прибуття швидкої до хворого", - резюмував Володимир Шмаль.