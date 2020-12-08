На Волині людину два місяці незаконно тримали за ґратами

Встановили факт перевищення строку утримання одного засудженого у ДУ «Маневицька виправна колонія № 42» при виконанні покарання у виді позбавлення волі.Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.Зокрема, інформують, що засуджений незаконно утримувався під вартою понад 2 місяці внаслідок неправильного підрахунку адміністрацією установи кінцевого строку відбуття покарання за вироком суду від 21.03.2018 з урахуванням вимог Закону України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання» (ширше відомий як «Закон Савченко»), за яким один день попереднього ув’язнення зараховується за два дні відбування покарання.Додають, що прокуратура за цим фактом внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 382, частиною 1 статті 146 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування, яке проводять слідчі ТУ ДБР, розташованого у Львові.