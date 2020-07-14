У двох районах на Волині – можливі підтоплення городів
Сьогодні, 15:42
Волинян попереджають про суттєве підвищення води у річці Прип'ять.
Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 1 лютого на річці Прип`ять у створі поста Річиця продовжиться підйом води з інтенсивністю 1-5 см на добу.
Інформують, що можливе затоплення присадибних ділянок у Ратнівському районі та подальше затоплення заплавних територій у Ратнівському, Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області.
Головне фото – ілюстративне.
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Про це йдеться на сайті ДСНС України.
Так, за даними УкрГідрометцентру, 1 лютого на річці Прип`ять у створі поста Річиця продовжиться підйом води з інтенсивністю 1-5 см на добу.
Інформують, що можливе затоплення присадибних ділянок у Ратнівському районі та подальше затоплення заплавних територій у Ратнівському, Любешівському районах Волинської області та Зарічнянському районі Рівненської області.
Головне фото – ілюстративне.
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