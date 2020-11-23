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На Волині соцслужби тимчасово вилучили двох дітей з неблагополучних сімей

На Волині соцслужби тимчасово вилучили двох дітей з неблагополучних сімей
У Любомльському районі працівники соцслужб відвідали сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах. Під час проведення профілактичних заходів виявили два факти неналежного виконання батьківських обов'язків.

Про це повідомляють на сторінці Любомльської міської об'єднаної територіальної громади.

У першому випадку в будинку було холодно та не прибрано. Дитина була налякана та голодна, а матір із співмешканцем розпивали алкогольні напої.

У другому ж випадку батьки дитини також безвідповідально ставилися до виконання своїх обов'язків щодо належного виховання дочки. В задимлених кімнатах відчувався різкий запах дизпалива, яким батько розтоплював плиту. Батьки разом із сторонньою особою вживали алкогольні напої.

В зв'язку з цим, члени комісії прийняли рішення про тимчасове влаштування обох дівчаток до закладу соціального захисту дітей.
Крім того, працівники відділу у справах дітей, сім'ї та молоді подали клопотання до правоохоронних органів про притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.

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Теги: матір, діти, алкоголь, соцслужби
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