На Волині соцслужби тимчасово вилучили двох дітей з неблагополучних сімей

У Любомльському районі працівники соцслужб відвідали сім’ї, що опинились у складних життєвих обставинах. Під час проведення профілактичних заходів виявили два факти неналежного виконання батьківських обов'язків.Про це повідомляють на сторінці Любомльської міської об'єднаної територіальної громади.У першому випадку в будинку було холодно та не прибрано. Дитина була налякана та голодна, а матір із співмешканцем розпивали алкогольні напої.У другому ж випадку батьки дитини також безвідповідально ставилися до виконання своїх обов'язків щодо належного виховання дочки. В задимлених кімнатах відчувався різкий запах дизпалива, яким батько розтоплював плиту. Батьки разом із сторонньою особою вживали алкогольні напої.В зв'язку з цим, члени комісії прийняли рішення про тимчасове влаштування обох дівчаток до закладу соціального захисту дітей.Крім того, працівники відділу у справах дітей, сім'ї та молоді подали клопотання до правоохоронних органів про притягнення батьків до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків.