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«Ніяких довідок і заяв писати не треба»: уряд затвердив порядок компенсацій за електроопалення

«Ніяких довідок і заяв писати не треба»: уряд затвердив порядок компенсацій за електроопалення
Уряд затвердив порядок виплат компенсацій українцям, які використовують електроопалення для обігріву своїх осель.

Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише УНІАН.

"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба.

Компенсації виплачуватимуться людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав Шмигаль.

Він додав, що компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.


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Теги: уряд, компенсації
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