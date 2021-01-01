«Ніяких довідок і заяв писати не треба»: уряд затвердив порядок компенсацій за електроопалення





Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише



"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба.



Компенсації виплачуватимуться людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав Шмигаль.



Він додав, що компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд затвердив порядок виплат компенсацій українцям, які використовують електроопалення для обігріву своїх осель.Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр, - пише УНІАН "Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба.Компенсації виплачуватимуться людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав Шмигаль.Він додав, що компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.

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