«Ніяких довідок і заяв писати не треба»: уряд затвердив порядок компенсацій за електроопалення
Сьогодні, 16:34
Уряд затвердив порядок виплат компенсацій українцям, які використовують електроопалення для обігріву своїх осель.
Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише УНІАН.
"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба.
Компенсації виплачуватимуться людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав Шмигаль.
Він додав, що компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.
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Про це повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль, - пише УНІАН.
"Така компенсація буде нараховуватися автоматично (на особові рахунки споживачів). Ніяких довідок і заяв писати не треба.
Компенсації виплачуватимуться людям, будинки яких обладнані електроопалювальними установками і у яких будинки не газифіковані або не мають централізованого теплопостачання. Також компенсації будуть виплачені багатодітним, прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу", - написав Шмигаль.
Він додав, що компенсації отримуватимуть понад 600 тисяч українських сімей. Це обійдеться держбюджету в 1,4 млрд грн.
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