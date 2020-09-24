На Волині породіллям знову почали видавати «бебі-бокси». ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Першу за сім місяців партію пакунків малюка отримали у Луцьку в перинатальному центрі. Це поки єдиний на Волині заклад, куди надійшли "бебі-бокси".
Про це розповіла Суспільному директорка медустанови Ірина Горавська.
Востаннє пакунки малюка в область надходили наприкінці червня 2020.
Так, до обласного перинатального центру надійшло 460 пакунків. 1 лютого із медустанови виписали 12 малюків, усі вони отримали "бебі-бокси".
"Скільки держава нам дала на перший транш, стільки й надійшло. У місяць у нас народжується до 300 дітей, тому ось цих бебі-боксів у нас не вистачить навіть на два місяці", - каже Ірина Горавська.
Першою пакунок малюка отримала волинянка Юлія Ярощук. Разом із медсестрою перинатального центру мама перевірила коробку з дитячими речами.
Склад дещо відрізняється, від тих, що надходили раніше. У нових "пакунках" лише дитячі речі, у попередні входили також засоби гігієни для мам.
Усього найближчим часом у медичні заклади на Волині має надійти 1600 бебі-боксів. Коли саме вони надійдуть наразі невідомо.
Нагадаємо, з кінця червня минулого року породіллям видавали довідки для оформлення соціальної “картки малюка”. На одну дитину нараховували 5 тисяч гривень. Гроші батьки могли витратити на дитячі товари у визначених магазинах, розповіла виконувачка обов'язків департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Людмила Сірбіненко. З її слів, на Волині виплати на спецрахунки отримали майже 1000 осіб.
У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО
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Про це розповіла Суспільному директорка медустанови Ірина Горавська.
Востаннє пакунки малюка в область надходили наприкінці червня 2020.
Так, до обласного перинатального центру надійшло 460 пакунків. 1 лютого із медустанови виписали 12 малюків, усі вони отримали "бебі-бокси".
"Скільки держава нам дала на перший транш, стільки й надійшло. У місяць у нас народжується до 300 дітей, тому ось цих бебі-боксів у нас не вистачить навіть на два місяці", - каже Ірина Горавська.
Першою пакунок малюка отримала волинянка Юлія Ярощук. Разом із медсестрою перинатального центру мама перевірила коробку з дитячими речами.
Склад дещо відрізняється, від тих, що надходили раніше. У нових "пакунках" лише дитячі речі, у попередні входили також засоби гігієни для мам.
Усього найближчим часом у медичні заклади на Волині має надійти 1600 бебі-боксів. Коли саме вони надійдуть наразі невідомо.
Нагадаємо, з кінця червня минулого року породіллям видавали довідки для оформлення соціальної “картки малюка”. На одну дитину нараховували 5 тисяч гривень. Гроші батьки могли витратити на дитячі товари у визначених магазинах, розповіла виконувачка обов'язків департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Людмила Сірбіненко. З її слів, на Волині виплати на спецрахунки отримали майже 1000 осіб.
У Луцьку породіллям вже не видають «бебі-бокси». ВІДЕО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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