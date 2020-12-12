Йдуть 4 км через ліс: на Волині батьки вимагають шкільного автобуса для дітей





Стривожені батьки прийшли за допомогою у Рожищенську міську раду. У понеділок, 1 лютого, їх прийняв Рожищенський міський голова В'ячеслав Поліщук. Про це мами школярів розповіли кореспонденту



Як зазначає мама школяра Катерина Наумчук, щоб дістатись до навчального закладу, діти із села Мар'янівка змушені долати кожного дня 4 кілометри до зупинки, аби сісти на шкільний автобус. Стільки ж вони йдуть пішки назад. Особливо хвилюються батьки у зимову пору, адже цьогоріч є значне зниження температури, а йти подекуди треба й через ліс.



Загалом, за словами батьків, нині школу у Переспі обслуговує один шкільний автобус. Він довозить близько 150 дітей з 15 населених пунктів. Через велику кількість школярів, деякі з них приходять до навчального закладу вже о 7:20 і з того часу чекають початку уроків.



Зі слів батьків, отримати сприяння у міській раді щодо другого автобуса їм не вдалося. Кажуть, розв'язати проблему цього року не вдасться. Очільник громади В'ячеслав Поліщук на дзвінок кореспондента не відповів.



Голова Рожищенської районної державної адміністрації Сергій Шкода розповів, що кілька днів тому в. о. начальника відділу освіти та молоді Рожищенської РДА Віталій Книш разом із колишнім очільником цього відділу Ігорем Кузавою приїхали у Переспу й забрали другий автобус.



Його хочуть передати для школи у селі Топільне. Раніше планувалося, що автобус довозитиме школярів із села Кобче після закриття тамтешньої школи, однак поки її не закривають. Тому у районі й вирішили, що для Переспівської школи транспорт потрібніший.



До Міністерства освіти і науки Сергій Шкода надіслав відповідний документ про перерозподіл автобуса до опорної школи у селі Переспа, однак поки відповіді не надходило.



Поки не зрозуміло, яка доля чекає дітей із сіл Малинівка та Мар'янівка, адже Рожищенська РДА перебуває у стані ліквідації, тож, ймовірно, розв'язанням питання займатимуться вже у Луцькій райдержадміністрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Батьки школярів сіл Малинівка та Мар'янівка Рожищенської громади занепокоєні відсутністю шкільного автобуса, який би возив їх дітей до опорної школи у селі Переспа. Ще кілька днів тому така надія у них була, адже у Переспі стояв новенький шкільний автобус, який чекав проходження усіх процедур. Кілька днів тому його забрали.Стривожені батьки прийшли за допомогою у Рожищенську міську раду. У понеділок, 1 лютого, їх прийняв Рожищенський міський голова. Про це мами школярів розповіли кореспонденту Район.Рожище. Як зазначає мама школяра, щоб дістатись до навчального закладу, діти із села Мар'янівка змушені долати кожного дня 4 кілометри до зупинки, аби сісти на шкільний автобус. Стільки ж вони йдуть пішки назад. Особливо хвилюються батьки у зимову пору, адже цьогоріч є значне зниження температури, а йти подекуди треба й через ліс.Загалом, за словами батьків, нині школу у Переспі обслуговує один шкільний автобус. Він довозить близько 150 дітей з 15 населених пунктів. Через велику кількість школярів, деякі з них приходять до навчального закладу вже о 7:20 і з того часу чекають початку уроків.Зі слів батьків, отримати сприяння у міській раді щодо другого автобуса їм не вдалося. Кажуть, розв'язати проблему цього року не вдасться. Очільник громади В'ячеслав Поліщук на дзвінок кореспондента не відповів.Голова Рожищенської районної державної адміністраціїрозповів, що кілька днів тому в. о. начальника відділу освіти та молоді Рожищенської РДАразом із колишнім очільником цього відділуприїхали у Переспу й забрали другий автобус.Його хочуть передати для школи у селі Топільне. Раніше планувалося, що автобус довозитиме школярів із села Кобче після закриття тамтешньої школи, однак поки її не закривають. Тому у районі й вирішили, що для Переспівської школи транспорт потрібніший.До Міністерства освіти і науки Сергій Шкода надіслав відповідний документ про перерозподіл автобуса до опорної школи у селі Переспа, однак поки відповіді не надходило.Поки не зрозуміло, яка доля чекає дітей із сіл Малинівка та Мар'янівка, адже Рожищенська РДА перебуває у стані ліквідації, тож, ймовірно, розв'язанням питання займатимуться вже у Луцькій райдержадміністрації.

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