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Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО

Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Зимовий Володимир-Волинський показали з висоти пташиного польоту.

Світлини опублікували на сайті інтернет-видання "Буг".

Ранок видався морозним і подарував мешканцям незабутні пейзажі. Місто оповило інієм.

До вашої уваги краєвиди Володимира з висоти пташиного польоту в перший день останнього місяця зими:



Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: Володимир, фото, зима
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