Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО





Світлини опублікували на сайті інтернет-видання



Ранок видався морозним і подарував мешканцям незабутні пейзажі. Місто оповило інієм.



До вашої уваги краєвиди Володимира з висоти пташиного польоту в перший день останнього місяця зими:









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зимовий Володимир-Волинський показали з висоти пташиного польоту.Світлини опублікували на сайті інтернет-видання "Буг" Ранок видався морозним і подарував мешканцям незабутні пейзажі. Місто оповило інієм.До вашої уваги краєвиди Володимира з висоти пташиного польоту в перший день останнього місяця зими:

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