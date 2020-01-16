Засніжене волинське місто показали з висоти. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Зимовий Володимир-Волинський показали з висоти пташиного польоту.
Світлини опублікували на сайті інтернет-видання "Буг".
Ранок видався морозним і подарував мешканцям незабутні пейзажі. Місто оповило інієм.
До вашої уваги краєвиди Володимира з висоти пташиного польоту в перший день останнього місяця зими:
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Світлини опублікували на сайті інтернет-видання "Буг".
Ранок видався морозним і подарував мешканцям незабутні пейзажі. Місто оповило інієм.
До вашої уваги краєвиди Володимира з висоти пташиного польоту в перший день останнього місяця зими:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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