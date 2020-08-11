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Намагався схитрувати і пересів на заднє сидіння: у Луцьку зловили п'яного водія

Намагався схитрувати і пересів на заднє сидіння: у Луцьку зловили п'яного водія
За нічну зміну луцькі патрульні виявили трьох водіїв, які керували у стані сп’яніння.

Під час патрулювання у ніч на 1 лютого патрульним повідомили, що водій Skoda Fabia кермує авто п'яним, - інформує патрульна поліція Волинської області.

На вулиці Рівненській інспектори зупинили автівку, а у 20-річного водія помітили ознаки алкогольного сп’яніння. У присутності двох свідків керманич пройшов огляд на стан сп’яніння. Результат — 0,99 проміле, що майже в 5 разів перевищує допустиму норму.

Згодом інший екіпаж патрульних виявив автомобіль BMW-525. Після зупинки цього автомобіля, 25-річний керманич намагався схитрувати і пересів на заднє сидіння. У нього інспектори також виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження оглядну на стан сп’яніння кермувальник відмовився.

Також близько 22-ї години вечора патрульні отримали повідомлення від заявника, який повідомив, що на вулиці Кравчука водій Skoda Octavia створює аварійні ситуації і може перебувати у стані алкогольного сп’яніння.

Інспектори зупинили автомобіль, який підходив за орієнтуванням і помітили в керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння він також відмовився.

У результаті на всіх водіїв патрульні склали адмінматеріали за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння) КУпАП.

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Теги: патрульні, Луцьк, водії
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