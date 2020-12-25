У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий





Про це



Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами одразу були вжиті заходи щодо його розшуку, які, на жаль, результатів не дали.



Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби.



Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.



За наявною інформацією, цей військовослужбовець знаходиться на території, непідконтрольній Уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" виявили відсутність військовослужбовця.Про це повідомлення оперативно-тактичне угруповання "Схід".Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами одразу були вжиті заходи щодо його розшуку, які, на жаль, результатів не дали.Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби.Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.За наявною інформацією, цей військовослужбовець знаходиться на території, непідконтрольній Уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються.

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