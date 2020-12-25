вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий

У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий
Ввечері, 28 січня, під час перевірки особового складу в одному з підрозділів військової частини в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" виявили відсутність військовослужбовця.

Про це повідомлення оперативно-тактичне угруповання "Схід".

Військовою службою правопорядку та правоохоронними органами одразу були вжиті заходи щодо його розшуку, які, на жаль, результатів не дали.

Військовий зник під час чергування на одному із взводних опорних пунктів. Зброя та набої залишились на місці служби.

Товаришами по службі характеризується як людина винятково спокійна та виважена, конфліктних ситуацій ні з ким не мав.

За наявною інформацією, цей військовослужбовець знаходиться на території, непідконтрольній Уряду України. Тривають слідчі дії, обставини з'ясовуються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зникнення військового, ООС, Донбас
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий
Сьогодні, 20:40
Волинська бригада територіальної оборони запрошує на військову службу у резерві
Сьогодні, 20:14
Погода у Луцьку на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Схожі новини
На Донбасі від кулі снайпера загинув український морський піхотинець На Донбасі від кулі снайпера загинув український морський піхотинець
22 січень, 10:42
За минулу добу окупанти порушили «тишу» на Донбасі п'ять разів, двоє військових поранені За минулу добу окупанти порушили «тишу» на Донбасі п'ять разів, двоє військових поранені
25 грудень, 2020, 13:28
Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі Українські військові збили ворожий безпілотник на Донбасі
05 листопад, 2020, 03:16
Ситуація на Донбасі: за добу сепаратисти тричі порушили перемир'я Ситуація на Донбасі: за добу сепаратисти тричі порушили перемир'я
28 липень, 2020, 10:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У зоні ООС на Донбасі під час чергування зник військовий
Сьогодні, 20:40
 0
Волинська бригада територіальної оборони запрошує на військову службу у резерві
Сьогодні, 20:14
 0
Погода у Луцьку на завтра, 2 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
 0
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Медіа
відео
1/8