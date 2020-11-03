На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Сьогодні, 1 лютого, в обідню пору, на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) у селі Дерно сталася аварію за участю двох автомобілів.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляють, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 88 км/год.
Інспектори подали вимогу про зупинку, на що керманич зреагував.
Однак, водій автомобіля Audi A4, який рухався позаду, не дотримався безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з BMW X5.
В результаті автопригоди ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Поліцейські склали необхідні адміністративні матеріали.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляють, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 88 км/год.
Інспектори подали вимогу про зупинку, на що керманич зреагував.
Однак, водій автомобіля Audi A4, який рухався позаду, не дотримався безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з BMW X5.
В результаті автопригоди ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.
Поліцейські склали необхідні адміністративні матеріали.
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