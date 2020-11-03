вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО

На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 1 лютого, в обідню пору, на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) у селі Дерно сталася аварію за участю двох автомобілів.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

Повідомляють, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 88 км/год.

Інспектори подали вимогу про зупинку, на що керманич зреагував.
Однак, водій автомобіля Audi A4, який рухався позаду, не дотримався безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з BMW X5.

В результаті автопригоди ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

Поліцейські склали необхідні адміністративні матеріали.

На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Дерно, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
Понад 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності
Сьогодні, 18:30
Схожі новини
На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО На Волині автомобіль злетів з дороги та зніс бетонний стовп. ФОТО
30 січень, 16:07
У місті на Волині зіткнулися вантажівка та бус: водій-винуватець втік У місті на Волині зіткнулися вантажівка та бус: водій-винуватець втік
05 січень, 17:42
У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО У Луцьку трапилась аварія за участю патрульних. ФОТО
03 листопад, 2020, 20:17
Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані Один з патрульних, що потрапили в аварію у Луцьку, – у вкрай важкому стані
06 липень, 2020, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян попереджають про туман та ожеледицю
Сьогодні, 19:37
 0
На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО
Сьогодні, 19:14
 0
Де на Волині будуть відключати світло 2 лютого. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
 0
Як на Волині стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:45
 0
Понад 19 мільйонів українців перебувають за межею бідності
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8