На автодорозі Устилуг – Луцьк – Рівне Audi в'їхало у BMW. ФОТО





Про це інформує



Повідомляють, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 88 км/год.



Інспектори подали вимогу про зупинку, на що керманич зреагував.

Однак, водій автомобіля Audi A4, який рухався позаду, не дотримався безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з BMW X5.



В результаті автопригоди ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.



Поліцейські склали необхідні адміністративні матеріали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 лютого, в обідню пору, на автодорозі Н-22 (Устилуг — Луцьк — Рівне) у селі Дерно сталася аварію за участю двох автомобілів.Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Повідомляють, під час контролю за дотриманням швидкісного режиму патрульні зафіксували порушення ПДР водієм автомобіля BMW X5, який рухався в населеному пункті зі швидкістю 88 км/год.Інспектори подали вимогу про зупинку, на що керманич зреагував.Однак, водій автомобіля Audi A4, який рухався позаду, не дотримався безпечної швидкості та дистанції і зіткнувся з BMW X5.В результаті автопригоди ніхто не постраждав, транспортні засоби отримали механічні пошкодження.Поліцейські склали необхідні адміністративні матеріали.

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