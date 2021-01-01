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Погода у Луцьку на завтра, 2 лютого

Погода у Луцьку на завтра, 2 лютого
У Луцьку завтра, 2 лютого, протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів.

Про це повідомляє sinoptik.

Вранці температура повітря буде від 4 градусів морозу до 2 градусів морозу. Вдень - від 1 градусу морозу до 1 градусу морозу. До вечора потепліє: очікується 2 градуси тепла.

У народному прогнозі йдеться про те, якщо 2 лютого мете, то вся Масляна неділя буде заметільною. Якщо цей день похмурий, то варто очікувати пізніх заметілей. А якщо на Євтимія опівдні було сонце — на ранню весну.


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Теги: прогноз погоди, Луцьк
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