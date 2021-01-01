На Волині почали використовувати експрес-тести на коронавірус. ВІДЕО









Обстеження роблять хворим із підозрою на коронавірус, із симптомами на гострі респіраторні захворювання, із клінікою пневмонії та хворим, яких госпіталізують в інші відділення.



Швидкий тест триває 10-15 хвилин, розповіла фельдшерка Рожищенської амбулаторії сімейної медицини Наталія Кашуба. Медики беруть мазок із носа і вже через 10 хвилин отримують результат. Дві червоні смужки на касеті сигналізують про імовірне захворювання на COVID-19, зазначила фельдшерка.



Якщо антиген-тест виявиться позитивним, каже медичка, то в пацієнта беруть мазок із рота та носа та направляють в обласну та Луцьку санепідемстанцію.



Завідувачка Рожищенського медзакладу Людмила Гнатюк розповіла, що впродовж минулого тижня зробили швидкі тести 30 пацієнтам. З її слів, у половини діагноз підтвердився. Станом на 16 годину 1 лютого в Рожищенській амбулаторії зробили вісім експрес-тестів.



Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги має дві міських амбулаторії та чотири сільських. Лікарка Людмила Мазур розповіла: експрес-тестами забезпечили всі амбулаторії. У кожній зробили окремий вхід у пункт тестування на першому поверсі, у той час, як кабінети лікарів знаходяться на другому поверсі.



Нині всі заклади охорони здоров’я області первинної та вторинної ланки отримали 100% експрес-тестыв, повідомив Суспільному керівник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Роман Рудоквас. Із його слів, упродовж тижня в області роблять до 500 експрес-тестів щодня.



Зі слів Романа Рудокваса, на Волинь має надійти ще 62 тисячі антиген-тестів для швидкого виявлення COVID-19.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волинь надійшло 48 тисяч антиген-тестів корейського виробництва для швидкого виявлення коронавірусної інфекції. Їх вже розподілили між районами. Суспільне побувало у Рожищенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Заклад отримав 1 500 швидких тестів, якими забезпечили дві міських та чотири сільських амбулаторії.Обстеження роблять хворим із підозрою на коронавірус, із симптомами на гострі респіраторні захворювання, із клінікою пневмонії та хворим, яких госпіталізують в інші відділення.Швидкий тест триває 10-15 хвилин, розповіла фельдшерка Рожищенської амбулаторії сімейної медицини. Медики беруть мазок із носа і вже через 10 хвилин отримують результат. Дві червоні смужки на касеті сигналізують про імовірне захворювання на COVID-19, зазначила фельдшерка.Якщо антиген-тест виявиться позитивним, каже медичка, то в пацієнта беруть мазок із рота та носа та направляють в обласну та Луцьку санепідемстанцію.Завідувачка Рожищенського медзакладурозповіла, що впродовж минулого тижня зробили швидкі тести 30 пацієнтам. З її слів, у половини діагноз підтвердився. Станом на 16 годину 1 лютого в Рожищенській амбулаторії зробили вісім експрес-тестів.Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги має дві міських амбулаторії та чотири сільських. Лікаркарозповіла: експрес-тестами забезпечили всі амбулаторії. У кожній зробили окремий вхід у пункт тестування на першому поверсі, у той час, як кабінети лікарів знаходяться на другому поверсі.Нині всі заклади охорони здоров’я області первинної та вторинної ланки отримали 100% експрес-тестыв, повідомив Суспільному керівник управління охорони здоров’я облдержадміністрації. Із його слів, упродовж тижня в області роблять до 500 експрес-тестів щодня.Зі слів Романа Рудокваса, на Волинь має надійти ще 62 тисячі антиген-тестів для швидкого виявлення COVID-19.

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