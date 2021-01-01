На Волині почали використовувати експрес-тести на коронавірус. ВІДЕО
Сьогодні, 21:18
На Волинь надійшло 48 тисяч антиген-тестів корейського виробництва для швидкого виявлення коронавірусної інфекції. Їх вже розподілили між районами.
Суспільне побувало у Рожищенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Заклад отримав 1 500 швидких тестів, якими забезпечили дві міських та чотири сільських амбулаторії.
Обстеження роблять хворим із підозрою на коронавірус, із симптомами на гострі респіраторні захворювання, із клінікою пневмонії та хворим, яких госпіталізують в інші відділення.
Швидкий тест триває 10-15 хвилин, розповіла фельдшерка Рожищенської амбулаторії сімейної медицини Наталія Кашуба. Медики беруть мазок із носа і вже через 10 хвилин отримують результат. Дві червоні смужки на касеті сигналізують про імовірне захворювання на COVID-19, зазначила фельдшерка.
Якщо антиген-тест виявиться позитивним, каже медичка, то в пацієнта беруть мазок із рота та носа та направляють в обласну та Луцьку санепідемстанцію.
Завідувачка Рожищенського медзакладу Людмила Гнатюк розповіла, що впродовж минулого тижня зробили швидкі тести 30 пацієнтам. З її слів, у половини діагноз підтвердився. Станом на 16 годину 1 лютого в Рожищенській амбулаторії зробили вісім експрес-тестів.
Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги має дві міських амбулаторії та чотири сільських. Лікарка Людмила Мазур розповіла: експрес-тестами забезпечили всі амбулаторії. У кожній зробили окремий вхід у пункт тестування на першому поверсі, у той час, як кабінети лікарів знаходяться на другому поверсі.
Нині всі заклади охорони здоров’я області первинної та вторинної ланки отримали 100% експрес-тестыв, повідомив Суспільному керівник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Роман Рудоквас. Із його слів, упродовж тижня в області роблять до 500 експрес-тестів щодня.
Зі слів Романа Рудокваса, на Волинь має надійти ще 62 тисячі антиген-тестів для швидкого виявлення COVID-19.
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Суспільне побувало у Рожищенському центрі первинної медико-санітарної допомоги. Заклад отримав 1 500 швидких тестів, якими забезпечили дві міських та чотири сільських амбулаторії.
Обстеження роблять хворим із підозрою на коронавірус, із симптомами на гострі респіраторні захворювання, із клінікою пневмонії та хворим, яких госпіталізують в інші відділення.
Швидкий тест триває 10-15 хвилин, розповіла фельдшерка Рожищенської амбулаторії сімейної медицини Наталія Кашуба. Медики беруть мазок із носа і вже через 10 хвилин отримують результат. Дві червоні смужки на касеті сигналізують про імовірне захворювання на COVID-19, зазначила фельдшерка.
Якщо антиген-тест виявиться позитивним, каже медичка, то в пацієнта беруть мазок із рота та носа та направляють в обласну та Луцьку санепідемстанцію.
Завідувачка Рожищенського медзакладу Людмила Гнатюк розповіла, що впродовж минулого тижня зробили швидкі тести 30 пацієнтам. З її слів, у половини діагноз підтвердився. Станом на 16 годину 1 лютого в Рожищенській амбулаторії зробили вісім експрес-тестів.
Рожищенський центр первинної медико-санітарної допомоги має дві міських амбулаторії та чотири сільських. Лікарка Людмила Мазур розповіла: експрес-тестами забезпечили всі амбулаторії. У кожній зробили окремий вхід у пункт тестування на першому поверсі, у той час, як кабінети лікарів знаходяться на другому поверсі.
Нині всі заклади охорони здоров’я області первинної та вторинної ланки отримали 100% експрес-тестыв, повідомив Суспільному керівник управління охорони здоров’я облдержадміністрації Роман Рудоквас. Із його слів, упродовж тижня в області роблять до 500 експрес-тестів щодня.
Зі слів Романа Рудокваса, на Волинь має надійти ще 62 тисячі антиген-тестів для швидкого виявлення COVID-19.
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