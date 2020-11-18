Через часті пориви: у місті на Волині хочуть замінти частину аварійного водопроводу





Щоб уникнути таких негараздів, планують замінити частину водогону, на якому найчастіше трапляються аварії. Інформує



Часті пориви відбуваються на вулиці Митіна. Неподалік – злізничні колії, розповів міський голова Ігор Пальонка під час брифінгу 1-го лютого. Ймовірно, через вібрації від потягів руйнується водопровід, оскільки йому близько 70-ти років.



Як сказав мер, обговорював проблемне питання з керівником УВКГ. Розглядається можливість замінити частини водогону саме на цьому місці, адже найбільше поривів сталося тут. Йдеться про заміну близько 200 метрів водопроводу,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку із частими аваріями у мережі водопостачання Володимира-Волинського споживачі часто лишаються на кілька годин, а то й на день без води.Щоб уникнути таких негараздів, планують замінити частину водогону, на якому найчастіше трапляються аварії. Інформує БУГ Часті пориви відбуваються на вулиці Митіна. Неподалік – злізничні колії, розповів міський головапід час брифінгу 1-го лютого. Ймовірно, через вібрації від потягів руйнується водопровід, оскільки йому близько 70-ти років.Як сказав мер, обговорював проблемне питання з керівником УВКГ. Розглядається можливість замінити частини водогону саме на цьому місці, адже найбільше поривів сталося тут. Йдеться про заміну близько 200 метрів водопроводу,

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