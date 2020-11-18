вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Через часті пориви: у місті на Волині хочуть замінти частину аварійного водопроводу

Через часті пориви: у місті на Волині хочуть замінти частину аварійного водопроводу
У зв’язку із частими аваріями у мережі водопостачання Володимира-Волинського споживачі часто лишаються на кілька годин, а то й на день без води.

Щоб уникнути таких негараздів, планують замінити частину водогону, на якому найчастіше трапляються аварії. Інформує БУГ.

Часті пориви відбуваються на вулиці Митіна. Неподалік – злізничні колії, розповів міський голова Ігор Пальонка під час брифінгу 1-го лютого. Ймовірно, через вібрації від потягів руйнується водопровід, оскільки йому близько 70-ти років.

Як сказав мер, обговорював проблемне питання з керівником УВКГ. Розглядається можливість замінити частини водогону саме на цьому місці, адже найбільше поривів сталося тут. Йдеться про заміну близько 200 метрів водопроводу,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Володимир-Волинський, прорив, водопровід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через часті пориви: у місті на Волині хочуть замінти частину аварійного водопроводу
Сьогодні, 01:30
Підроблений диплом: екскерівника ДАБІ оголосили у розшук
Сьогодні, 00:24
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО
01 лютий, 23:31
В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку
01 лютий, 22:28
Схожі новини
Через аварію мешканці 5 вулиць Володимира-Волинського залишаться без води Через аварію мешканці 5 вулиць Володимира-Волинського залишаться без води
18 листопад, 2020, 05:28
Через прорив водогону мешканці Рожища залишились без води Через прорив водогону мешканці Рожища залишились без води
30 листопад, 2017, 12:26
Водоканал не винний: чому у Володимирі зривають новий асфальт Водоканал не винний: чому у Володимирі зривають новий асфальт
07 листопад, 2017, 13:26
У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО У місті на Волині жителі будинку бояться сусіда, який підпалював свою оселю вже 10 разів. ВІДЕО
30 січень, 16:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через часті пориви: у місті на Волині хочуть замінти частину аварійного водопроводу
Сьогодні, 01:30
 0
Підроблений диплом: екскерівника ДАБІ оголосили у розшук
Сьогодні, 00:24
 0
2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО
01 лютий, 23:31
 0
В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку
01 лютий, 22:28
 0
Медіа
відео
1/8