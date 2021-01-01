2 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначають головний лікар Комунального закладу "Луцького центру первинної медико-санітарної допомоги" Ігор Гнетньов, директор молодіжного центру Волині Захар Ткачук (на фото).
Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.
Окрім цього, сьогодні Всесвітній день водно-болотних угідь. Заходи, що проводяться у цей день, покликані привернути увагу громадськості й урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримки стійкого розвитку нашої планети.
Також 2 лютого 1944 року обласний центр Волині був остаточно звільнений від німців.
Цього дня 1996 року вийшов перший номер міської газети «Луцький замок».
У 2015 році саме цього дня близько 8-ї години ранку біля села Лозуватка Криворіжського району Дніпропетровської області сталася жахлива автокатастрофа, в якій загинув відомий український музикант Андрій Кузьменко.
Днем раніше в Кривому Розі відбувся останній концерт музиканта в рамках всеукраїнського турне, присвяченому 25-річчю створення гурту «Скрябін». Концерт зібрав повний зал в Палаці молоді, а гроші пішли на допомогу бійцям АТО.
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Іменини 2 лютого в Юхима, Інни, Лаврентія, Римми.
Вітаємо їх усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, довголіття, радості від життя.
Окрім цього, сьогодні Всесвітній день водно-болотних угідь. Заходи, що проводяться у цей день, покликані привернути увагу громадськості й урядів різних країн світу до цінності водно-болотних угідь для підтримки стійкого розвитку нашої планети.
Також 2 лютого 1944 року обласний центр Волині був остаточно звільнений від німців.
Цього дня 1996 року вийшов перший номер міської газети «Луцький замок».
У 2015 році саме цього дня близько 8-ї години ранку біля села Лозуватка Криворіжського району Дніпропетровської області сталася жахлива автокатастрофа, в якій загинув відомий український музикант Андрій Кузьменко.
Днем раніше в Кривому Розі відбувся останній концерт музиканта в рамках всеукраїнського турне, присвяченому 25-річчю створення гурту «Скрябін». Концерт зібрав повний зал в Палаці молоді, а гроші пішли на допомогу бійцям АТО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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