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Волинські медики врятували чоловіку від ампутації ногу, уражену гангреною

Волинські медики врятували чоловіку від ампутації ногу, уражену гангреною
Хірурги відділення інтервенційної радіології Ковельського МТМО врятували чоловіку від ампутації ногу, уражену гангреною.

Про це інформують на facebook-сторінці медзакладу.

Зволікання зі зверненням до лікарів могло завершитися для літнього чоловіка втратою нижньої кінцівки. До медиків він звернувся, коли кожен крок став супроводжуватися значними болями, почорнів палець на правій нозі та посиніла гомілка.

Лікарі встановили невтішний діагноз: гангрена першого пальця правої ноги, атеросклероз обох нижніх кінцівок, хронічна артеріальна недостатність ІІб ступеня справа, IV – зліва. Чоловіку загрожувала ампутація.

"Команда судинних хірургів у складі Олександра Голуба, Василя Войтовича та Олеся Курила провела стегново-підколінне алошунтування. Іншими словами – уражену судину замінили штучною (протезом) для відновлення кровотоку в нозі", - йдеться в дописі.

Волинські медики врятували чоловіку від ампутації ногу, уражену гангреною

Завдяки успішно проведеному оперативному втручанню кінцівку вдалося врятувати і вже за декілька днів пацієнта виписали з лікарні.

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Теги: Ковельське МТМО, операція, нога, гангрена, ампутація
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