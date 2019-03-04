В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку
Сьогодні, 22:28
У Дніпрі судитимуть 45-річну жінку, яка напідпитку залишила в палаючому будинку свою маленьку онуку.
Про це пишуть Факти.
Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, молода бабуся вживала алкогольні напої.
Коли у будинку розпочалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.
Тікаючи з будинку, бабуся “випадково” забула про дитину і залишила її вдома.
Внаслідок пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.
Дитина вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Судовий розгляд справи триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
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Про це пишуть Факти.
Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, молода бабуся вживала алкогольні напої.
Коли у будинку розпочалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.
Тікаючи з будинку, бабуся “випадково” забула про дитину і залишила її вдома.
Внаслідок пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.
Дитина вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.
Судовий розгляд справи триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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