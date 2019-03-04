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В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку

В Дніпрі судитимуть жінку, яка залишила 4-річну онуку в палаючому будинку
У Дніпрі судитимуть 45-річну жінку, яка напідпитку залишила в палаючому будинку свою маленьку онуку.

Про це пишуть Факти.

Слідство встановило, що восени 2020 року, перебуваючи вдома з 4-річною дівчинкою, молода бабуся вживала алкогольні напої.

Коли у будинку розпочалася пожежа, жінка спала: її розбудив плач переляканої дитини.

Тікаючи з будинку, бабуся “випадково” забула про дитину і залишила її вдома.

Внаслідок пожежі дівчинка отримала опіки III ступеня з ураженням 60% поверхні тіла та опіки дихальних шляхів.

Дитина вижила завдяки вчасно наданій медичній допомозі.

Судовий розгляд справи триває. Кримінальне провадження відкрито за ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

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Теги: суд, пожежа, будинок, дівчинка, опіки
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