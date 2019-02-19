Жительок волинської громади запрошують безкоштовно обстежитись на мамографі
Сьогодні, 03:22
Жительки Підгайцівської громади можуть безкоштовно пройти обстеження на мамографі.
Відповідне оголошення розмістили на сайті Підгайцівської ОТГ.
Безкоштовно можуть обстежитись жінки від 40 років впродовж лютого у Луцькій районній центральній лікарні.
Звертатись в кабінет №99 з 10 до 13 години.
Адреса: с.Липини. вул. Теремнівська 100.
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Відповідне оголошення розмістили на сайті Підгайцівської ОТГ.
Безкоштовно можуть обстежитись жінки від 40 років впродовж лютого у Луцькій районній центральній лікарні.
Звертатись в кабінет №99 з 10 до 13 години.
Адреса: с.Липини. вул. Теремнівська 100.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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