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Жительок волинської громади запрошують безкоштовно обстежитись на мамографі

Жительок волинської громади запрошують безкоштовно обстежитись на мамографі
Жительки Підгайцівської громади можуть безкоштовно пройти обстеження на мамографі.

Відповідне оголошення розмістили на сайті Підгайцівської ОТГ.

Безкоштовно можуть обстежитись жінки від 40 років впродовж лютого у Луцькій районній центральній лікарні.

Звертатись в кабінет №99 з 10 до 13 години.

Адреса: с.Липини. вул. Теремнівська 100.


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Теги: Підгайцівська громада, мамографія, обстеження
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