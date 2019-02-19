Жительок волинської громади запрошують безкоштовно обстежитись на мамографі





Відповідне оголошення розмістили на сайті



Безкоштовно можуть обстежитись жінки від 40 років впродовж лютого у Луцькій районній центральній лікарні.



Звертатись в кабінет №99 з 10 до 13 години.



Адреса: с.Липини. вул. Теремнівська 100.





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