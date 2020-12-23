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У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО

У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 лютого, приблизно о 21-й годині на вулиці Незалежності.

Водій маршрутки №1 «вулиця Незалежності – Льонозавод» на слизькій дорозі не впорався з керуванням і зачепив евакуатор «Mercedes Sprinter».

Про це «Ковель media» повідомив один із пасажирів маршрутки. За його словами, водій або хотів об’їхати припарковані транспортні засоби, або хтось із пішоходів перебігав дорогу. Після ДТП пасажирів деякий час не випускали з маршрутки.

На місці дорожньо-транспортної пригоди працює патрульна поліція.

У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО
У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО
У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО

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Теги: аварія, Ковель, маршрутка, евакуатор
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