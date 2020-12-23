У центрі волинського міста маршрутка врізалася в евакуатор. ФОТО





Водій маршрутки №1 «вулиця Незалежності – Льонозавод» на слизькій дорозі не впорався з керуванням і зачепив евакуатор «Mercedes Sprinter».



Про це



На місці дорожньо-транспортної пригоди працює патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 1 лютого, приблизно о 21-й годині на вулиці Незалежності.Водій маршрутки №1 «вулиця Незалежності – Льонозавод» на слизькій дорозі не впорався з керуванням і зачепив евакуатор «Mercedes Sprinter».Про це «Ковель media» повідомив один із пасажирів маршрутки. За його словами, водій або хотів об’їхати припарковані транспортні засоби, або хтось із пішоходів перебігав дорогу. Після ДТП пасажирів деякий час не випускали з маршрутки.На місці дорожньо-транспортної пригоди працює патрульна поліція.

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