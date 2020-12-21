Заволоділи 925 тисячами гривень: у місті на Волині судитимуть службових осіб ЖКП





Про це йдеться в оприлюдненій Інформації про результати діяльності органів Волинської обласної прокуратури упродовж 2020 року, за підписом її керівника Віктора Тимчука. Пише



Як зазначає Віктор Тимчук, організована група службових осіб Ковельського РЖКП №2 заволоділа майже мільйоном гривень (925 тисяч гривень) шляхом фіктивного працевлаштування осіб та проведення нарахування зарплати (ст. ст. 191, 366 КК України, бюджетна сфера).



До слова, начальницю РЖКП №2 Наталію Гейко нещодавно судили за премії своїй рідній сестрі. Але це була справа, яка стосувалася адміністративної відповідальності та конфлікту інтересів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі судитимуть організовану групу в складі службових осіб ремонтного житлово-комунального підприємства №2.Про це йдеться в оприлюдненій Інформації про результати діяльності органів Волинської обласної прокуратури упродовж 2020 року, за підписом її керівника. Пише Ковель медіа Як зазначає Віктор Тимчук, організована група службових осіб Ковельського РЖКП №2 заволоділа майже мільйоном гривень (925 тисяч гривень) шляхом фіктивного працевлаштування осіб та проведення нарахування зарплати (ст. ст. 191, 366 КК України, бюджетна сфера).До слова, начальницю РЖКП №2нещодавно судили за премії своїй рідній сестрі. Але це була справа, яка стосувалася адміністративної відповідальності та конфлікту інтересів.

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