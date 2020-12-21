Заволоділи 925 тисячами гривень: у місті на Волині судитимуть службових осіб ЖКП
Сьогодні, 06:16
У Ковелі судитимуть організовану групу в складі службових осіб ремонтного житлово-комунального підприємства №2.
Про це йдеться в оприлюдненій Інформації про результати діяльності органів Волинської обласної прокуратури упродовж 2020 року, за підписом її керівника Віктора Тимчука. Пише Ковель медіа.
Як зазначає Віктор Тимчук, організована група службових осіб Ковельського РЖКП №2 заволоділа майже мільйоном гривень (925 тисяч гривень) шляхом фіктивного працевлаштування осіб та проведення нарахування зарплати (ст. ст. 191, 366 КК України, бюджетна сфера).
До слова, начальницю РЖКП №2 Наталію Гейко нещодавно судили за премії своїй рідній сестрі. Але це була справа, яка стосувалася адміністративної відповідальності та конфлікту інтересів.
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Про це йдеться в оприлюдненій Інформації про результати діяльності органів Волинської обласної прокуратури упродовж 2020 року, за підписом її керівника Віктора Тимчука. Пише Ковель медіа.
Як зазначає Віктор Тимчук, організована група службових осіб Ковельського РЖКП №2 заволоділа майже мільйоном гривень (925 тисяч гривень) шляхом фіктивного працевлаштування осіб та проведення нарахування зарплати (ст. ст. 191, 366 КК України, бюджетна сфера).
До слова, начальницю РЖКП №2 Наталію Гейко нещодавно судили за премії своїй рідній сестрі. Але це була справа, яка стосувалася адміністративної відповідальності та конфлікту інтересів.
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