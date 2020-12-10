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У луцькому пологовому не заборонили партнерські пологи під час пандемії

У луцькому пологовому не заборонили партнерські пологи під час пандемії
Луцький клінічний пологовий будинок один із не багатьох в Україні, де навіть під час пандемії доступні сімейні пологи.

Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів завідувач відділення патології вагітності Луцького клінічного пологового будинку Ярослав Токарчук.

За словами акушера-гінеколога немає причин, аби їх зараз не проводити, крім того підтримка партнера під час пологів є дуже важливою.

«Вагітна все одно живе з чоловіком вдома, вона може відмежувати себе від мами, від інших родичів, від подруг, але чоловік постійно з нею, він її підтримує і вони відбувають ту вагітність разом. Далі настає час народження дитини, то чому не повинен бути присутній чоловік? Інфекція у них уся спільна», – каже Ярослав Токарчук.

Після того як дитина народилась, а мамі потрібна додаткова медична допомога, то малюк уже перебуває разом із татом. У них утворюється спільна мікрофлора. Це потрібно для того, аби у дитини був стійкий імунітет.

«До нас і в соціальних мережах писали, і телефонували в реєстратуру. Багато таких жінок з Рівненщини і з Львівщини. І це було так: «Алло, добрий день. Це пологовий будинок? Якщо ви проводите сімейні пологи, то ми їдемо до вас», – каже лікар.

Незважаючи на те, що у закладі проводять сімейні пологи жодного спалаху коронавірусної інфекції не було зареєстровано.


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Теги: пологовий будинок, пандемія, коронавірус, партнерські пологи
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