У луцькому пологовому не заборонили партнерські пологи під час пандемії





Про це у програмі «Актуально» на Ярослав Токарчук.



За словами акушера-гінеколога немає причин, аби їх зараз не проводити, крім того підтримка партнера під час пологів є дуже важливою.



«Вагітна все одно живе з чоловіком вдома, вона може відмежувати себе від мами, від інших родичів, від подруг, але чоловік постійно з нею, він її підтримує і вони відбувають ту вагітність разом. Далі настає час народження дитини, то чому не повинен бути присутній чоловік? Інфекція у них уся спільна», – каже Ярослав Токарчук.



Після того як дитина народилась, а мамі потрібна додаткова медична допомога, то малюк уже перебуває разом із татом. У них утворюється спільна мікрофлора. Це потрібно для того, аби у дитини був стійкий імунітет.



«До нас і в соціальних мережах писали, і телефонували в реєстратуру. Багато таких жінок з Рівненщини і з Львівщини. І це було так: «Алло, добрий день. Це пологовий будинок? Якщо ви проводите сімейні пологи, то ми їдемо до вас», – каже лікар.



Незважаючи на те, що у закладі проводять сімейні пологи жодного спалаху коронавірусної інфекції не було зареєстровано.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький клінічний пологовий будинок один із не багатьох в Україні, де навіть під час пандемії доступні сімейні пологи.Про це у програмі «Актуально» на 12 каналі розповів завідувач відділення патології вагітності Луцького клінічного пологового будинкуЗа словами акушера-гінеколога немає причин, аби їх зараз не проводити, крім того підтримка партнера під час пологів є дуже важливою.«Вагітна все одно живе з чоловіком вдома, вона може відмежувати себе від мами, від інших родичів, від подруг, але чоловік постійно з нею, він її підтримує і вони відбувають ту вагітність разом. Далі настає час народження дитини, то чому не повинен бути присутній чоловік? Інфекція у них уся спільна», – каже Ярослав Токарчук.Після того як дитина народилась, а мамі потрібна додаткова медична допомога, то малюк уже перебуває разом із татом. У них утворюється спільна мікрофлора. Це потрібно для того, аби у дитини був стійкий імунітет.«До нас і в соціальних мережах писали, і телефонували в реєстратуру. Багато таких жінок з Рівненщини і з Львівщини. І це було так: «Алло, добрий день. Це пологовий будинок? Якщо ви проводите сімейні пологи, то ми їдемо до вас», – каже лікар.Незважаючи на те, що у закладі проводять сімейні пологи жодного спалаху коронавірусної інфекції не було зареєстровано.

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