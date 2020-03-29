У Ковелі на автостанції атовцям відмовляють у пільговому проїзді





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Відтак, міський голова Ігор Чайка на зустріч з учасниками АТО/ООС запросив заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Анатолія Костика для надання роз’яснень щодо пільгового проїзду на міжміських маршрутах.



За словами ветеранів, мають місце випадки, коли в касах автостанції Ковеля їм відмовляли у безкоштовному квитку, мотивуючи, що у договорі прописано право на безоплатний проїзд двох категорій пільговиків. Траплялось, що окремі водії теж не хотіли брати учасників бойових дій.



Як поінформував Анатолій Костик, підприємці ознайомлені з вимогами чинного законодавства. Умови щодо перевезення пільгових категорій громадян зазначені в укладених з перевізниками договорах. Безпідставна відмова тягне за собою відповідальність згідно із законом.



Заступник голови ОДА попросив учасників АТО повідомляти поліцію про прикрі випадки. Бо лише офіційно встановлені факти дають підставу накласти на перевізника штраф. У разі повторного порушення підприємця позбавлятимуть ліцензії.



Часто люди розгублені і не знають, як захистити себе. Тим паче, процедура фіксації відмов є досить складною. Посадовець пообіцяв, що для зручності буде розроблена «зелена карта» дій у таких ситуаціях.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі атовці нарікають на те, що вони не завжди можуть скористатись правом на пільговий проїзд. Окрім того, часто з цього приводу виникають суперечки і з водіями рейсових автобусів.Про це повідомляє Ковель медіа Відтак, міський голована зустріч з учасниками АТО/ООС запросив заступника голови Волинської обласної державної адміністраціїдля надання роз’яснень щодо пільгового проїзду на міжміських маршрутах.За словами ветеранів, мають місце випадки, коли в касах автостанції Ковеля їм відмовляли у безкоштовному квитку, мотивуючи, що у договорі прописано право на безоплатний проїзд двох категорій пільговиків. Траплялось, що окремі водії теж не хотіли брати учасників бойових дій.Як поінформував Анатолій Костик, підприємці ознайомлені з вимогами чинного законодавства. Умови щодо перевезення пільгових категорій громадян зазначені в укладених з перевізниками договорах. Безпідставна відмова тягне за собою відповідальність згідно із законом.Заступник голови ОДА попросив учасників АТО повідомляти поліцію про прикрі випадки. Бо лише офіційно встановлені факти дають підставу накласти на перевізника штраф. У разі повторного порушення підприємця позбавлятимуть ліцензії.Часто люди розгублені і не знають, як захистити себе. Тим паче, процедура фіксації відмов є досить складною. Посадовець пообіцяв, що для зручності буде розроблена «зелена карта» дій у таких ситуаціях.

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