вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту супутник

Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту супутник
Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту Землі власний супутник Січ 2-30 (2-1).

Про це повідомляють Факти.

Це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти.

"Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи, – зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.

За його словами, Україні необхідний власний супутник, адже нині країна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.

"Маємо парадоксальну ситуацію: в Україні є значний науково-технічний потенціал і практично все для того, щоб мати власне угруповання космічних апаратів на навколоземній орбіті, однак, на жаль, воно відсутнє. Можна наводити різні причини з цього приводу, проте ситуацію потрібно змінювати", – підсумував віцепрем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: супунтик, орбіта, Уруський
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку заборонили «варварське» кронування дерев
Погуляйко віддав майже 5 гектарів лісу у користування, серед «власників» – луцька депутатка
Мільйони святкових вогнів засніженого Луцька. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Заволоділи 925 тисячами гривень: у місті на Волині судитимуть службових осіб ЖКП
Сьогодні, 06:16
Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту супутник
Сьогодні, 05:08
У Ковелі на автостанції атовцям відмовляють у пільговому проїзді
Сьогодні, 04:09
Жительок волинської громади запрошують безкоштовно обстежитись на мамографі
Сьогодні, 03:22
З «коронавірусного» фонду не використали майже 12 мільярдів, – Рахункова палата
Сьогодні, 02:26
Схожі новини
Ракета з українським двигуном вивела на орбіту космічні апарати Google Ракета з українським двигуном вивела на орбіту космічні апарати Google
16 вересень, 2016, 21:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Заволоділи 925 тисячами гривень: у місті на Волині судитимуть службових осіб ЖКП
Сьогодні, 06:16
 0
Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту супутник
Сьогодні, 05:08
 0
У Ковелі на автостанції атовцям відмовляють у пільговому проїзді
Сьогодні, 04:09
 0
Жительок волинської громади запрошують безкоштовно обстежитись на мамографі
Сьогодні, 03:22
 0
З «коронавірусного» фонду не використали майже 12 мільярдів, – Рахункова палата
Сьогодні, 02:26
 0
Медіа
відео
1/8