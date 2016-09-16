Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту супутник





Про це повідомляють



Це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти.



"Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи, – зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський.



За його словами, Україні необхідний власний супутник, адже нині країна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн.



"Маємо парадоксальну ситуацію: в Україні є значний науково-технічний потенціал і практично все для того, щоб мати власне угруповання космічних апаратів на навколоземній орбіті, однак, на жаль, воно відсутнє. Можна наводити різні причини з цього приводу, проте ситуацію потрібно змінювати", – підсумував віцепрем'єр.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна планує до кінця 2021 року вивести на орбіту Землі власний супутник Січ 2-30 (2-1).Про це повідомляють Факти Це сприятиме вирішенню низки завдань у сферах економіки, силових структур, а також допоможе зекономити бюджетні кошти."Ми повинні здійснити всі необхідні заходи, щоб це відбулося до кінця 2021 року, року 30-річчя незалежності України. І це цілком реально за умови максимально ефективної роботи, – зазначив віце-прем’єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості УкраїниЗа його словами, Україні необхідний власний супутник, адже нині країна купує послуги, які надаються подібними апаратами, у інших країн."Маємо парадоксальну ситуацію: в Україні є значний науково-технічний потенціал і практично все для того, щоб мати власне угруповання космічних апаратів на навколоземній орбіті, однак, на жаль, воно відсутнє. Можна наводити різні причини з цього приводу, проте ситуацію потрібно змінювати", – підсумував віцепрем'єр.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію