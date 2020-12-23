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Підроблений диплом: екскерівника ДАБІ оголосили у розшук

Підроблений диплом: екскерівника ДАБІ оголосили у розшук
Колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України повідомили про підозру за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документа та використанні його при призначенні на посаду.

Про це повідомили у прокуратурі Києва.

За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.

«Надалі, після отримання підробленого диплома, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України», - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, експосадовця неодноразово викликали до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу він не з’явився.

У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою та його оголошено у розшук, наголосили в прокуратурі.

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Теги: ДАБІ, розшук, диплом, підробка, прокуратура
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