Підроблений диплом: екскерівника ДАБІ оголосили у розшук
Сьогодні, 00:24
Колишньому голові Державної архітектурно-будівельної інспекції України повідомили про підозру за фактом вчинення пособництва у підробленні офіційного документа та використанні його при призначенні на посаду.
Про це повідомили у прокуратурі Києва.
За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.
«Надалі, після отримання підробленого диплома, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України», - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, експосадовця неодноразово викликали до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу він не з’явився.
У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою та його оголошено у розшук, наголосили в прокуратурі.
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Про це повідомили у прокуратурі Києва.
За даними слідства, колишній високопосадовець звернувся до невстановлених осіб з проханням видати йому завідомо підроблений документ – диплом про вищу освіту, надавши свої повні анкетні дані.
«Надалі, після отримання підробленого диплома, підозрюваний звернувся до Міністерства освіти і науки України з метою отримання свідоцтва про визнання іноземного документа про освіту на території України. Також він використав вказаний диплом під час призначення на посаду голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України», - йдеться в повідомленні.
За даними прокуратури, експосадовця неодноразово викликали до органу досудового розслідування для участі у проведенні слідчих та процесуальних дій, водночас жодного разу він не з’явився.
У зв’язку із зазначеним, повідомлення про підозру експосадовцю у вчиненні цих кримінальних правопорушень направлено поштою та його оголошено у розшук, наголосили в прокуратурі.
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