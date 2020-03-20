З «коронавірусного» фонду не використали майже 12 мільярдів, – Рахункова палата
Сьогодні, 02:26
Станом на 1 січня 2021 року з Фонду боротьби з COVID-19 не використали 11,9 млрд грн.
Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу «Прямий», передає Укрінформ з посиланням на Рахункову палату.
«Нагадаю, що Фонд був створений у квітні минулого року і становив 78,4 млрд грн. З них залишились невикористаними 11,9 млрд грн. Це дуже велика сума. Фактично, з 37-ми бюджетних програм нереалізованими в повному обсязі залишились 32», - зазначив Пацкан.
Голова Рахункової палати акцентував увагу на чотирьох програмах, за якими були не використані найбільші суми коштів Фонду. Зокрема, 1,4 млрд грн – МОЗ, реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування); 4,7 млрд грн – Мінсоцполітики, надання Пенсійним фондом одноразової допомоги особам, які можуть втратити доходи у разі заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; 2,1 млрд грн – МОЗ, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19, забезпечення засобами індивідуального захисту; 1,2 млрд грн – Мінекономіки, надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних заходів.
Він також підкреслив, що цьогоріч Рахункова палата проведе аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.
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Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан в ефірі телеканалу «Прямий», передає Укрінформ з посиланням на Рахункову палату.
«Нагадаю, що Фонд був створений у квітні минулого року і становив 78,4 млрд грн. З них залишились невикористаними 11,9 млрд грн. Це дуже велика сума. Фактично, з 37-ми бюджетних програм нереалізованими в повному обсязі залишились 32», - зазначив Пацкан.
Голова Рахункової палати акцентував увагу на чотирьох програмах, за якими були не використані найбільші суми коштів Фонду. Зокрема, 1,4 млрд грн – МОЗ, реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування); 4,7 млрд грн – Мінсоцполітики, надання Пенсійним фондом одноразової допомоги особам, які можуть втратити доходи у разі заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних заходів; 2,1 млрд грн – МОЗ, забезпечення готовності та реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19, забезпечення засобами індивідуального захисту; 1,2 млрд грн – Мінекономіки, надання одноразової матеріальної допомоги суб'єктам господарювання на період здійснення обмежувальних заходів.
Він також підкреслив, що цьогоріч Рахункова палата проведе аналіз використання у 2020 році коштів, спрямованих на боротьбу з COVID-19.
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