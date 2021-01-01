Долар і євро впали у ціні: курс валют у Луцьку на 2 лютого
Сьогодні, 09:08
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.00, а продаж – 28.12.
Євро при купівлі становить – 33.90, продажу – 34.06.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.53.
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Євро при купівлі становить – 33.90, продажу – 34.06.
Курс російського рубля: купівля – 0.34, продаж – 0.36.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.48, продаж – 7.53.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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