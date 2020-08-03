До 1 березня – старі ціни в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*
Сьогодні, 09:21
До 1 березня – старі ціни ціни на житло та комерційну нерухомість у ЖК “Парковий квартал” у Ковелі.
Тож протягом лютого – остання можливість придбати нерухомість за старими цінами: від 12 500 грн/м2 - при покупці квартири та від 15 500 грн/м2 - при покупці приміщення під офіс чи магазин на першому поверсі новобудови, - йдеться на сайті забудовника.
Нещодавно Будівельна компанія “Інвестор” поділилася інформацією про те, як будується “Парковий квартал”.
Будівництво третього будинку - на фінішній прямій. На двох під’їздах уже облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Тож протягом лютого – остання можливість придбати нерухомість за старими цінами: від 12 500 грн/м2 - при покупці квартири та від 15 500 грн/м2 - при покупці приміщення під офіс чи магазин на першому поверсі новобудови, - йдеться на сайті забудовника.
Нещодавно Будівельна компанія “Інвестор” поділилася інформацією про те, як будується “Парковий квартал”.
Будівництво третього будинку - на фінішній прямій. На двох під’їздах уже облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.
Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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