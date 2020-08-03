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До 1 березня – старі ціни в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*

До 1 березня – старі ціни в ЖК «Парковий квартал» у Ковелі*
До 1 березня – старі ціни ціни на житло та комерційну нерухомість у ЖК “Парковий квартал” у Ковелі.

Тож протягом лютого – остання можливість придбати нерухомість за старими цінами: від 12 500 грн/м2 - при покупці квартири та від 15 500 грн/м2 - при покупці приміщення під офіс чи магазин на першому поверсі новобудови, - йдеться на сайті забудовника.

Нещодавно Будівельна компанія “Інвестор” поділилася інформацією про те, як будується “Парковий квартал”.

Будівництво третього будинку - на фінішній прямій. На двох під’їздах уже облаштовують покрівлю, а ще на двох - домуровують верхній п’ятий поверх.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

м. Луцьк, вул. Коперника, 13 (3 поверх)

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Парковий квартал, Ковель, житло, ціни, Інвестор
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