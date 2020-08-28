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Повідомили, скільки грошей втратив Луцьк через карантин

Повідомили, скільки грошей втратив Луцьк через карантин
Розповіли, скільки коштів місто втратило у 2020 році через карантинні обмеження.

Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Директор департаменту бюджету та фінансів Лілія Єлова розповіла, що у 2020 році план щодо доходів до загального фонду виконали на 92,7%, недоотримали 124,2 мільйона гривень. Бюджет розвитку виконали на 85,9%, недоотримали 4,7 мільйона.

«На таке значне невиконання вплинули карантинні обмеження. Із березня низка підприємств обмежила чи зупинила свою діяльність, зменшила зарплати, що вплинуло на недонадходження ПДФО», - сказала посадовиця.

Окрім того, не нараховували у березні податок за землю та нерухоме майно, через що втратили більше 13 мільйонів гривень. Пів мільйона не отримали через те, що платники податків першої групи не сплачували кошти у грудні.

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Теги: Луцьк, бюджет, карантин
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