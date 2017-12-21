На Волині рятувальники за допомогою тросу витягнули вантажівку, яка перегородила рух автомобілів

На Волині рятувальники за минулу добу вивільнили з кюветів два вантажних авто.Так, 1 лютого о 16:15 поблизу села Грибовиця Іваничівського району спецтехніка для очистки снігу під час розвороту з’їхала у придорожній кювет, - інфомує пресслужба УДСНС України у Волинській області.Особовий склад 5-ї Державної пожежно-рятувальної частини УДСНС України у Волинській області витягнули грейдер за допомогою буксирувального тросу з кювету на безпечну ділянку дороги.А о 18:45 на вулиці Луцькій, що у місті Володимирі-Волинському, вантажний автомобіль Renault Magnum перегородив рух автомобілів. Місцеві рятувальники пожежною автоцистерною за допомогою тросу витягнули вантажівку з проїжджої частини дороги.