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Мешканців прилеглих громад, які везуть сміття в Луцьк, штрафуватимуть

Мешканців прилеглих громад, які везуть сміття в Луцьк, штрафуватимуть
Мешканці прилеглих громад не хочуть купувати сміттєві контейнери і везуть викидати відходи в Луцьк.

Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

Міський голова Ігор Поліщук доручив звернути особливу увагу на стихійні сміттєзвалища на вулиці Привокзальній та на перехресті вулиць Даньшина-Львівська.

«На Даньшина-Львівська, а також біля спиртзаводу є сміттєві контейнери. Люди з прилеглих громад їдуть, не хочуть собі купляти контейнери, укладати угоди з «Луцькспецкомунтрансом» і викидають відходи при в’їзді в місто. А на Привокзальній є «точка» зустрічі безхатьків. Очевидно, їх там приваблює «точка» продажу якогось сурогату», - зазначив він. Мер попросив поліцію знайти місце, де продають сурогат та припинити продаж.

Муніципальна варта, своєю чергою, штрафуватиме порушників, котрі везуть та викидають сміття у Луцьку, проте не всіх.

«Безумовно, якщо людина їде з прилеглої громади, відкриває фургон чи бус і починає викидати матраци, дивани тощо, то її треба штрафувати. Але якщо якась бабуся накосила зілля у приватному секторі і поклала його біля контейнера, то, на мою думку, її штрафувати не треба», - підкреслив Ігор Поліщук.

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Теги: сміття, Луцьк
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