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Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів

Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів
Міський голова Ігор Поліщук заявив, що працівникам департаменту муніципальної варти потрібно ретельніше ставитися до питання штрафування водіїв, що паркуються на прибудинкових територіях.

Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.

«Якщо прибудинкова територія відремонтована і людина заїжджає на газон за наявності вільних місць для паркування, звісно, що її треба штрафувати. Але якщо це двір і місць для паркування немає, у тому числі з нашої вини, бо не відремонтували цей двір і не розширили кількість паркомісць, то треба підходити розумно. Люди теж не хочуть ставити автомобіль за 5 кілометрів, а ставити його в своєму дворі», - сказав Ігор Поліщук.

За його словами, потрібно адекватно підходити до кожної ситуації, адже передусім «штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету».

Нагадаємо, Ігор Поліщук під час цієї ж наради зауважив, що у Луцьку облаштують нові платні парковки, заплатити за перебування автомобіля на яких можна буде з мобільного.

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Теги: муніципали, штрафи, паркування
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