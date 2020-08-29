Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів
Сьогодні, 12:07
Міський голова Ігор Поліщук заявив, що працівникам департаменту муніципальної варти потрібно ретельніше ставитися до питання штрафування водіїв, що паркуються на прибудинкових територіях.
Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Якщо прибудинкова територія відремонтована і людина заїжджає на газон за наявності вільних місць для паркування, звісно, що її треба штрафувати. Але якщо це двір і місць для паркування немає, у тому числі з нашої вини, бо не відремонтували цей двір і не розширили кількість паркомісць, то треба підходити розумно. Люди теж не хочуть ставити автомобіль за 5 кілометрів, а ставити його в своєму дворі», - сказав Ігор Поліщук.
За його словами, потрібно адекватно підходити до кожної ситуації, адже передусім «штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету».
Нагадаємо, Ігор Поліщук під час цієї ж наради зауважив, що у Луцьку облаштують нові платні парковки, заплатити за перебування автомобіля на яких можна буде з мобільного.
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Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.
«Якщо прибудинкова територія відремонтована і людина заїжджає на газон за наявності вільних місць для паркування, звісно, що її треба штрафувати. Але якщо це двір і місць для паркування немає, у тому числі з нашої вини, бо не відремонтували цей двір і не розширили кількість паркомісць, то треба підходити розумно. Люди теж не хочуть ставити автомобіль за 5 кілометрів, а ставити його в своєму дворі», - сказав Ігор Поліщук.
За його словами, потрібно адекватно підходити до кожної ситуації, адже передусім «штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету».
Нагадаємо, Ігор Поліщук під час цієї ж наради зауважив, що у Луцьку облаштують нові платні парковки, заплатити за перебування автомобіля на яких можна буде з мобільного.
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