Штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету, – мер Луцька до муніципалів

Міський головазаявив, що працівникам департаменту муніципальної варти потрібно ретельніше ставитися до питання штрафування водіїв, що паркуються на прибудинкових територіях.Про це йшлося у вівторок, 2 лютого, під час оперативної наради у Луцькраді.«Якщо прибудинкова територія відремонтована і людина заїжджає на газон за наявності вільних місць для паркування, звісно, що її треба штрафувати. Але якщо це двір і місць для паркування немає, у тому числі з нашої вини, бо не відремонтували цей двір і не розширили кількість паркомісць, то треба підходити розумно. Люди теж не хочуть ставити автомобіль за 5 кілометрів, а ставити його в своєму дворі», - сказав Ігор Поліщук.За його словами, потрібно адекватно підходити до кожної ситуації, адже передусім «штрафи – інструмент для наведення порядку, а не наповнення міського бюджету».Нагадаємо, Ігор Поліщук під час цієї ж наради зауважив, що, заплатити за перебування автомобіля на яких можна буде з мобільного.